3. faz sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım parası ne zaman verilecek?

1000 TL sosyal yardım parası ne zaman yatacak? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını sonrası bir takım önlemler alındı. İhtiyaç sahibi hanelere verilen 1000'er TL sosyal yardımda 3. faz ödemeler başladı. İlk iki fazda toplam 4,4 milyon haneye yapılan yardımın ardından 3. faz için başvuru yapan vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, 3. faz sosyal yardım sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 1000 TL pandemi yardım parası ne zaman verilecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 14:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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