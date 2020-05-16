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Haberler Galeri 3. faz sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım parası ne zaman verilecek?

3. faz sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım parası ne zaman verilecek?

1000 TL sosyal yardım parası ne zaman yatacak? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını sonrası bir takım önlemler alındı. İhtiyaç sahibi hanelere verilen 1000'er TL sosyal yardımda 3. faz ödemeler başladı. İlk iki fazda toplam 4,4 milyon haneye yapılan yardımın ardından 3. faz için başvuru yapan vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, 3. faz sosyal yardım sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 1000 TL pandemi yardım parası ne zaman verilecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 14:37
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3. faz sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım parası ne zaman verilecek?

Son dakika... Üçüncü faz sosyal yardım desteğinde ödemeler başladı. 100 TL üçüncü faz ödemelerinden faydalanmak için başvuru yapan vatandaşlar, başvuru sonuçlarını araştırıyor. İlgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başvuruların uygun görülmesi halinde yapılan 3. faz sosyal yardım ödemelerine ilişkin merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, 3. faz sosyal yardım sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 1000 TL pandemi yardım parası ne zaman verilecek? İşte konu ile ilgili detaylar...

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3. faz sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım parası ne zaman verilecek?

1000 TL SOSYAL YARDIM NE ZAMAN YATAR? BAŞVURU SONUÇLARI...

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

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3. faz sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım parası ne zaman verilecek?

İlgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başvuruların uygun görülmesi halinde belirlenen takvimde ödemeler yapılacak.

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3. faz sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım parası ne zaman verilecek?

1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.

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3. faz sosyal yardım sonuçları sorgulama! 1000 TL pandemi yardım parası ne zaman verilecek?

1000 YL SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sürecinizi, başvuru yaptığınız ekrandan takip edebilirsiniz.

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