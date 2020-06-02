Son dakika: Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 otomobilde ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Son dakika... Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde otomotiv sektörünün durma noktasına gelmişti. Kamu bankaları tarafından sıfır ve ikinci el araçlar için açıklanan avantajlı kredi destek paketleriyle sektörde büyük bir canlanma bekleniyor. Kredi kampanyalarının açıklanmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de ÖTV indirimi oldu. Otomobil alacakların yakından takip ettiği ÖTV indiriminde son gelişmeler neler? Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? İşte merak edilenler...