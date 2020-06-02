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Son dakika: Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 otomobilde ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Son dakika... Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Kamu bankaları tarafından sıfır ve ikinci el araçlar için açıklanan kredi kampanyasının ardından en çok merak edilenlerden biri de ÖTV indiriminin gelip gelmeyeceği oldu. ÖTV indiriminin 2020'nin ilk ortasına doğru yapılabileceği işaret ediliyordu. Peki, sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 otomobilde ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 02.06.2020 11:46Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 11:55