Son dakika: Evde bakım yardımı rapor süresi uzatıldı mı? 2020 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım süresi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımından yararlanan ve engelli aylığı alanların rapor süreleriyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bu gelişmelerin ardından evde bakım rapor süresinin ne zaman biteceği ve Haziran ayı evde bakım maaşlarının hangi illere yatırıldığı araştırılmaya başlandı. Peki, evde bakım yardımı rapor süresi uzatıldı mı? 2020 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 13:01 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 13:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL