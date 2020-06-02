02 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Evde bakım yardımı rapor süresi uzatıldı mı? 2020 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Son dakika: Evde bakım yardımı rapor süresi uzatıldı mı? 2020 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım süresi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımından yararlanan ve engelli aylığı alanların rapor süreleriyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bu gelişmelerin ardından evde bakım rapor süresinin ne zaman biteceği ve Haziran ayı evde bakım maaşlarının hangi illere yatırıldığı araştırılmaya başlandı. Peki, evde bakım yardımı rapor süresi uzatıldı mı? 2020 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 13:01 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 13:10
  • 1
  • 13
Son dakika: Evde bakım yardımı rapor süresi uzatıldı mı? 2020 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Son dakika... Evde bakım yardımı rapor süresi uzatıldı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen evde bakım maaşı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Bakan Selçuk, evde bakım yardımından yararlanan ve engelli aylığı alanların rapor süreleriyle ilgili açıklamada bulundu. Peki, evde bakım yardımı rapor süresi uzatıldı mı? 2020 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte merak edilenler...

  • 2
  • 13
Son dakika: Evde bakım yardımı rapor süresi uzatıldı mı? 2020 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM YARDIMI RAPOR SÜRESİ UZATILDI MI?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımından yararlanan ve engelli aylığı alanların rapor süreleriyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Selçuk, "Evde bakım yardımından yararlananlar ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak." dedi.

  • 3
  • 13
Son dakika: Evde bakım yardımı rapor süresi uzatıldı mı? 2020 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

2020 HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşları henüz yatırılmadı. Evde bakım aylığının önümüzdeki günlerde yatırılması bekleniyor. Güncel il listesi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 4
  • 13
Son dakika: Evde bakım yardımı rapor süresi uzatıldı mı? 2020 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM PARASI NE ZAMAN YATIYOR?

Belirlenen takvime göre, evde bakım aylığı, her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılmaya başlıyor. Nisan ayı ödemelerinin yatırıldığı iller belli oldukça ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

  • 5
  • 13
Son dakika: Evde bakım yardımı rapor süresi uzatıldı mı? 2020 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)