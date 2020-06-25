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Son dakika: Sıfır araçlar ne zaman gelecek? 2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda son durum nedir?
Son dakika... Sıfır araçlar ne zaman gelecek? 2020'de ÖTV indirimi olacak mı? Koronavirüs salgını sonrası normal hayata geçiş döneminde kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faizli taşıt kredisi başvuruları başladı. Bu taşıt kredisi ile otomotivde hareketlilik sürüyor. Araç alımında yüksek talep sonrası sıfır araçlarda bulunamaz oldu. Kamu bankalarının taşıt kredisine başvuru yaparak sıfır araç almak isteyen vatandaşlar son gelişmeleri araştırıyor. Peki, sıfır araçlar ne zaman gelecek? 2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda son durum nedir? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 25.06.2020 16:13 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 16:18
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