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Haberler Galeri Son dakika: Sıfır araçlar ne zaman gelecek? 2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda son durum nedir?

Son dakika: Sıfır araçlar ne zaman gelecek? 2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda son durum nedir?

Son dakika... Sıfır araçlar ne zaman gelecek? 2020'de ÖTV indirimi olacak mı? Koronavirüs salgını sonrası normal hayata geçiş döneminde kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faizli taşıt kredisi başvuruları başladı. Bu taşıt kredisi ile otomotivde hareketlilik sürüyor. Araç alımında yüksek talep sonrası sıfır araçlarda bulunamaz oldu. Kamu bankalarının taşıt kredisine başvuru yaparak sıfır araç almak isteyen vatandaşlar son gelişmeleri araştırıyor. Peki, sıfır araçlar ne zaman gelecek? 2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda son durum nedir? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 25.06.2020 16:13 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 16:18
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Son dakika: Sıfır araçlar ne zaman gelecek? 2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda son durum nedir?

Son dakika... Sıfır araçlar ne zaman gelecek? Sıfır otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından tarihin en düşük faizli taşıt kredisine başvurular devam ediyor. 0,49 faizli taşıt kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar banka şubelerine giderek başvuru yapabiliyor. Kredi kampanyası otomobile olan talebi artırdı. Yoğun talep nedeniyle sıfır araçlar da bulunmuyor. Peki, sıfır araçlar ne zaman gelecek? 2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda son durum nedir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Sıfır araçlar ne zaman gelecek? 2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda son durum nedir?

SIFIR ARAÇLAR NE ZAMAN GELECEK?

Sıfır araçlar ne zaman gelecek? ÖTV indirimi olacak mı? Otomotiv yetkili satıcıları derneği başkanı Murat Şahsuvaroğlu ve Oto Haber genel yayın yönetmeni Halit Bolkan, otomotiv sektöründeki son durumu değerlendirdi.

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Son dakika: Sıfır araçlar ne zaman gelecek? 2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda son durum nedir?

ÖTV İNDİRİMİ 2020'DE OLACAK MI?

Kamu bankalarının araç kredisi kampanyasının ardından ÖTV indirimi olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Ancak, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Sıfır araçlar ne zaman gelecek? 2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda son durum nedir?

ÖTV İNDİRİMİ SATIŞLARI ARTIRMIŞTI

2018'in Ağustos ayında döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar en çok da otomotiv sektörünü etkilemişti. Bir anda artan fiyatlar ve beraberinde kredi faizlerinin de artması, sıfır otomobil satışlarını durma noktasına getirmişti. Şunu belirtmek gerekiyor. Ülkemizde direkt olarak peşin para sayarak otomobil alan kişi sayısı hayli sınırlı. Genel olarak alıcılar belli bir kısmını nakit öderken, geri kalan bölüm için de kredi kullanıyorlar. Dolayısıyla fiyat ve kredilerin eş zamanlı bir şekilde artması sıfır otomobil almayı bir anda imkansız hale getirmişti.

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Son dakika: Sıfır araçlar ne zaman gelecek? 2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda son durum nedir?

2018'in sonlarına doğru gelen ÖTV indirimi ile fiyatlar biraz daha makul seviyelere gerilemiş ve satışlar az da olsa artmıştı. 3'er aylık paketler şekilde duyurulan ÖTV indirimleri 2019 Temmuz'una kadar devam etti. Haziran sonunda ÖTV indiriminin bir kez daha uzatılması bekleniyordu fakat bu gerçekleşmedi. Nitekim indirimin bitmesiyle birlikte fiyatlar da artmıştı.