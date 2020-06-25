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Son dakika: Çay budama paraları ne zaman ödenecek? 2020 Çay budama desteği ödemeleri ne zaman?
Son dakika... Çay budama paraları ne zaman ödenecek? Çay üreticileri tarafından 2020 yılı çay budama paralarının ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz sene yaklaşık 75 bin üreticiye 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL'lik ödeme yapılmıştı. Peki, çay budama paraları ne zaman ödenecek? 2020 Çay budama desteği ödemeleri ne zaman? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 25.06.2020 13:47 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 13:58
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