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Haberler Galeri Son dakika: Çay budama paraları ne zaman ödenecek? 2020 Çay budama desteği ödemeleri ne zaman?

Son dakika: Çay budama paraları ne zaman ödenecek? 2020 Çay budama desteği ödemeleri ne zaman?

Son dakika... Çay budama paraları ne zaman ödenecek? Çay üreticileri tarafından 2020 yılı çay budama paralarının ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz sene yaklaşık 75 bin üreticiye 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL'lik ödeme yapılmıştı. Peki, çay budama paraları ne zaman ödenecek? 2020 Çay budama desteği ödemeleri ne zaman? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 25.06.2020 13:47 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 13:58
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Son dakika: Çay budama paraları ne zaman ödenecek? 2020 Çay budama desteği ödemeleri ne zaman?

Son dakika... Çay budama paraları ne zaman yatacak? Yaş çay toplama sezonu başladı. Çay üreticileri tarafından çay budama paralarının hangi tarihte yatırılacağı merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ödemelerin ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. 2019 yılında 21 Haziran'da yapılan ödemelerde yaklaşık 75 bin üreticimize 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL'lik bedel hesaplara yatırılmıştı. Peki, çay budama paraları ne zaman ödenecek? 2020 Çay budama desteği ödemeleri ne zaman? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Çay budama paraları ne zaman ödenecek? 2020 Çay budama desteği ödemeleri ne zaman?

ÇAY BUDAMA PARALARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

2020 çay budama paralarının hangi tarihte ödeneceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ödeme tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: Çay budama paraları ne zaman ödenecek? 2020 Çay budama desteği ödemeleri ne zaman?

GEÇEN SENE NE KADAR ÖDEME YAPILDI?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, yaklaşık 75 bin üreticiye 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL'lik bedelin 21 Haziran 2019 tarinide saat 18.00'den sonra hesaplara yatırıldığını açıkladı.

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Son dakika: Çay budama paraları ne zaman ödenecek? 2020 Çay budama desteği ödemeleri ne zaman?

Çay bahçelerininin gençleştirilmesi amacıyla yapılan çay budama desteklerine ilişkin bilgi veren Pakdemirli, şunları söylemişti:

"Çaylıklarını budayarak yenileyen üreticilerimize budama desteği veriyoruz. Yaklaşık 75 bin üreticimize 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL'lik bedeli, hesaplara yatırıyoruz.

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Son dakika: Çay budama paraları ne zaman ödenecek? 2020 Çay budama desteği ödemeleri ne zaman?

ÇAY SANAYİCİLERİ 'SON 10 YILIN EN KALİTELİ' ÜRÜNÜNÜ BEKLİYOR

Çay Sanayicisi İş Adamları Derneği Genel Sekreteri Kar, çay üreticisinin bu yıl ki ürününü kendisinin toplamak zorunda kaldığını belirterek, bu durumun ''son 10 yılın en kaliteli siyah kuru çayının ortaya çıkmasını sağlayacağını'' aktardı.

Mustafa Yılmaz Kar, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de yaş çayın, başta Gürcüler olmak üzere büyük bölümü dışarıdan getirilen yabancı işçiler tarafından toplandığını anımsattı.