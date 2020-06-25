Son dakika: Çay budama paraları ne zaman ödenecek? 2020 Çay budama desteği ödemeleri ne zaman?

Son dakika... Çay budama paraları ne zaman yatacak? Yaş çay toplama sezonu başladı. Çay üreticileri tarafından çay budama paralarının hangi tarihte yatırılacağı merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ödemelerin ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. 2019 yılında 21 Haziran'da yapılan ödemelerde yaklaşık 75 bin üreticimize 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL'lik bedel hesaplara yatırılmıştı. Peki, çay budama paraları ne zaman ödenecek? 2020 Çay budama desteği ödemeleri ne zaman? İşte son gelişmeler...