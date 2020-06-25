Sigaraya zam var mı? 2020 Haziran JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar? İşte güncel liste...

Sigaraya zam gelecek mi? Haziran ayı güncel sigara fiyatları ne kadar? Geçtiğimiz aylarda sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilere yüzde 17 artış yapılmıştı. Bu gelişmelerin ardından bazı sigara markalarına zam gelmişti. Sigara fiyatlarına yeniden zam gelip gelmeyeceği konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Sigaraya zam var mı? 2020 Haziran JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar? İşte güncel sigara fiyatları...

Giriş Tarihi: 25.06.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 17:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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