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Haberler Galeri Sigaraya zam var mı? 2020 Haziran JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar? İşte güncel liste...

Sigaraya zam var mı? 2020 Haziran JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar? İşte güncel liste...

Sigaraya zam gelecek mi? Haziran ayı güncel sigara fiyatları ne kadar? Geçtiğimiz aylarda sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilere yüzde 17 artış yapılmıştı. Bu gelişmelerin ardından bazı sigara markalarına zam gelmişti. Sigara fiyatlarına yeniden zam gelip gelmeyeceği konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Sigaraya zam var mı? 2020 Haziran JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar? İşte güncel sigara fiyatları...

Giriş Tarihi: 25.06.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 17:20
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Sigaraya zam var mı? 2020 Haziran JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar? İşte güncel liste...

Sigaraya zam gelecek mi? Mayıs ayında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilerine artış yapılmıştı. Bu değişiklik ile yüzde 17,2'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan, 9,13 liraya yükselmiş oldu. Son günlerde sosyal medyada yeniden zam yapılıp yapılmayacağı tartışılıyor. Peki, sigaraya zam var mı? 2020 Haziran JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar? İşte güncel sigara fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sigaraya zam var mı? 2020 Haziran JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar? İşte güncel liste...

SİGARA FİYATLARINA ZAM VAR MI?

Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmad��. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Sigaraya zam var mı? 2020 Haziran JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar? İşte güncel liste...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

2020 Haziran itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

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Sigaraya zam var mı? 2020 Haziran JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar? İşte güncel liste...

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

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Sigaraya zam var mı? 2020 Haziran JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar? İşte güncel liste...

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL