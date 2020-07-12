Son dakika: Sıfır araba zamlı fiyatları 2020! Opel, Fiat, Nissan, Citroen...

Sıfır araba zamlı fiyatları ne kadar? sorusu sıkça sorulmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde bankaların taşıt kredilerinde yarattığı imkan araba sahibi olmak isteyenleri harekete geçirdi. Araba üretiminde sorun yaşayan dev otomotiv firmaları koronavirüsün etkisini az da olsa kaybetmeye başlamasından umutlu. İkinci el araba piyasısında yaşanan artış sıfır araç almak isteyenleri ÖTV beklentisini arttırdı. Peki, Sıfır araç zamlı fiyatları 2020! Opel, Fiat, Nissan, Citroen...

Giriş Tarihi: 12.07.2020 17:38 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 17:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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