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Haberler Galeri Son dakika: Sıfır araba zamlı fiyatları 2020! Opel, Fiat, Nissan, Citroen...

Son dakika: Sıfır araba zamlı fiyatları 2020! Opel, Fiat, Nissan, Citroen...

Sıfır araba zamlı fiyatları ne kadar? sorusu sıkça sorulmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde bankaların taşıt kredilerinde yarattığı imkan araba sahibi olmak isteyenleri harekete geçirdi. Araba üretiminde sorun yaşayan dev otomotiv firmaları koronavirüsün etkisini az da olsa kaybetmeye başlamasından umutlu. İkinci el araba piyasısında yaşanan artış sıfır araç almak isteyenleri ÖTV beklentisini arttırdı. Peki, Sıfır araç zamlı fiyatları 2020! Opel, Fiat, Nissan, Citroen...

Giriş Tarihi: 12.07.2020 17:38 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 17:53
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Son dakika: Sıfır araba zamlı fiyatları 2020! Opel, Fiat, Nissan, Citroen...

Sıfır araba zamlı fiyat listesi son dönemlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İkinci el araba piyasasında yaşanan fiyat artışı nedeniyle araba alacaklarda ÖTV beklentisi yeniden oluştu. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası gibi bankaların pandemi sürecinde taşıt kredi fazilerinde yaptıkları indirim ile araba piyasasının yeninden canlandırılması amaçlanıyor. Peki, Sıfır araba zamlı fiyatları 2020! Opel, Fiat, Nissan, Citroen...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Sıfır araba zamlı fiyatları 2020! Opel, Fiat, Nissan, Citroen...

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel

Kampanyalı fiyatı 133.000 TL

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Son dakika: Sıfır araba zamlı fiyatları 2020! Opel, Fiat, Nissan, Citroen...

DACİA

Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp

Fiyatı 121.100 TL

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Son dakika: Sıfır araba zamlı fiyatları 2020! Opel, Fiat, Nissan, Citroen...

FİAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP

Şubat ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 92.900 TL

Mart ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 94.900 TL

Mayıs ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 102.900 TL

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Son dakika: Sıfır araba zamlı fiyatları 2020! Opel, Fiat, Nissan, Citroen...

CİTROEN

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Kampanyalı fiyatı 134.000 TL