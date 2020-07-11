Bakan Karaismailoğlu'dan Tatvanlılara güzel haber: En kısa zamanda tamamlanacak

- Memleketimizin her köşesinde çok önemli çalışmalar var

Karaismailoğlu, bugün Cumhurbaşkanı ile birlikte Beğendik Köprüsü'nun açılışını yapacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün önemli bir açılışımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızla Botan Çayı üzerindeki Beğendik Köprüsü'nü açacağız. Beğendik Köprüsü alanında Türkiye'nin en önemli ve en büyük köprülerinden biri. Türünde en geniş köprü, orta açıklığı 210 metre, toplam uzunluğu 450 metre, yükseklik bakımından Türkiye'nin yüksek köprülerinden biri, 165 metre yüksekliğinde. Çok zor coğrafyalarda yapılmış, yılların sorunları bir bir bitiyor. Bugün köprüyle birlikte 70 kilometrelik bağlantı yolları da hizmete açılacak. Bölgede çok önemli projeler var. Bugün sadece bir tanesini açıyoruz. Önümüzdeki günlerde çok daha önemli projeler bittiğinde bunları da halkımızın milletimizin hizmetine sunacağız. Memleketimizin her köşesinde, doğusunda batısında kuzeyinde güneyinde çok önemli çalışmalar var. Projelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine açmak için sabırsızlıkla bu yatırımlarımızın takibini yapıyoruz. Bugün Bitlis'teyiz yarın başka bir bölgede olacağız."