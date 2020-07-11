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Bakan Karaismailoğlu'dan Tatvanlılara güzel haber: En kısa zamanda tamamlanacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bitlis'e, Hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2003 yılından bugüne kadar yaklaşık 7 milyar liralık ulaştırma ve altyapı projesi yaptık." dedi. Karaismailoğlu ayrıca Tatvan'da yaşanan şehir trafiğindeki sorunların, çevre yolu inşaatı bittiğinde ortadan kalkacağını ve Tatvanlıların rahatlayacağını söyledi.
Giriş Tarihi: 11.07.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 15:09
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