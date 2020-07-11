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Bakan Karaismailoğlu'dan Tatvanlılara güzel haber: En kısa zamanda tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bitlis'e, Hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2003 yılından bugüne kadar yaklaşık 7 milyar liralık ulaştırma ve altyapı projesi yaptık." dedi. Karaismailoğlu ayrıca Tatvan'da yaşanan şehir trafiğindeki sorunların, çevre yolu inşaatı bittiğinde ortadan kalkacağını ve Tatvanlıların rahatlayacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 11.07.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 15:09
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Bakan Karaismailoğlu'dan Tatvanlılara güzel haber: En kısa zamanda tamamlanacak

Bitlis ziyaretinin ikinci gününde Tatvan Çevre Yolu Şantiyesi'nde yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Karaismailoğlu ayrıca işçilerle fotoğraf çektirdi.

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Bakan Karaismailoğlu'dan Tatvanlılara güzel haber: En kısa zamanda tamamlanacak

Şantiyeyi gezdikten sonra gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu, tünel portallarının aynasının açılacağı kesimde yer aldıklarını söylerek, 10.2 kilometre uzunluğunda ki Tatvan Çevre Yolu'nun içerisinde 2 bin 500 kilometrelik çift tüp tünel olan bir proje olduğunu dile getirdi.

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Bakan Karaismailoğlu'dan Tatvanlılara güzel haber: En kısa zamanda tamamlanacak

Karaismailoğlu, "Tatvan'da yaşanan şehir trafiğindeki sorunlar, bu çevre yolu inşaatı bittiğinde ortadan kalkacak ve Tatvanlılar rahatlayacak. Sıkışıklık diye bir şey kalmayacak. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Tatvanlıların sabırsızlıkla beklediği önemli bir projenin takibini yapmaktayız. İnşallah önümüzdeki yılın sonunda bu projeyi bitirmeyi hedefliyoruz. Çünkü zor bir coğrafyada çalışıyoruz. İhalesi yapıldı, proje hazırlıkları, kamulaştırma işlemleri hepsi çözümlendi. Şuan önümüzde bir engel yok. İnşallah en kısa zamanda bu çevre yolunu Tatvanlıların hizmetine sunup, Tatvanlıların yaşam standartlarını yükselteceğiz. Bitlis genelinde çok önemli projelerimiz var. İlimize, Hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2003 yılından bugüne kadar yaklaşık 7 milyar liralık ulaştırma ve altyapı projesi yaptık. Şu anda ilimizde 4,5 milyar değerinde devam eden projelerimiz var. Bunların 2,5 milyar liralık yatırımını tamamladık, diğerlerini de tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Karaismailoğlu'dan Tatvanlılara güzel haber: En kısa zamanda tamamlanacak

- Memleketimizin her köşesinde çok önemli çalışmalar var

Karaismailoğlu, bugün Cumhurbaşkanı ile birlikte Beğendik Köprüsü'nun açılışını yapacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün önemli bir açılışımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızla Botan Çayı üzerindeki Beğendik Köprüsü'nü açacağız. Beğendik Köprüsü alanında Türkiye'nin en önemli ve en büyük köprülerinden biri. Türünde en geniş köprü, orta açıklığı 210 metre, toplam uzunluğu 450 metre, yükseklik bakımından Türkiye'nin yüksek köprülerinden biri, 165 metre yüksekliğinde. Çok zor coğrafyalarda yapılmış, yılların sorunları bir bir bitiyor. Bugün köprüyle birlikte 70 kilometrelik bağlantı yolları da hizmete açılacak. Bölgede çok önemli projeler var. Bugün sadece bir tanesini açıyoruz. Önümüzdeki günlerde çok daha önemli projeler bittiğinde bunları da halkımızın milletimizin hizmetine sunacağız. Memleketimizin her köşesinde, doğusunda batısında kuzeyinde güneyinde çok önemli çalışmalar var. Projelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine açmak için sabırsızlıkla bu yatırımlarımızın takibini yapıyoruz. Bugün Bitlis'teyiz yarın başka bir bölgede olacağız."

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Bakan Karaismailoğlu'dan Tatvanlılara güzel haber: En kısa zamanda tamamlanacak


Ardından Tatvan Belediyesi'ne giderek bir süre Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile görüşen Karaismailoğlu daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Van Gölü Feribot Müdürlüğü'ne geçerek Türkiye'nin en büyük Feribot'unda incelemelerde bulundu.