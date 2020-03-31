1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2 milyon haneye 1000 TL yardım kimleri kapsıyor?

1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkisini gösteren corona virüsü salgını sonrası ihtiyaç sahiplerine 1000'er lira destek verileceğini açıklamıştı. Ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı belli oldu. Peki, 1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2 milyon haneye 1000 TL yardım kimleri kapsıyor? İşte cevaplar...