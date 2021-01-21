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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Dolarda son dakika gelişmesi: 21 Ocak dolar ne kadar, kaç TL oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne oldu? Dolarda son dakika gelişmesi: 21 Ocak dolar ne kadar, kaç TL oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne oldu? Son dakika... Dolar kuru ne kadar oldu? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 17'de sabit tuttu. Yatırımcıların yakından takip ettiği dolar kuru, Merkez Bankası faiz kararı sonrası düşüşe geçti. Karar öncesi 7,4040 seviyesinde bulunan dolar/TL, karar sonrası düşüşe geçerek 7,3527'yi gördü. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 21 Ocak güncel dolar kuru... Giriş Tarihi: 21.01.2021 16:05 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 16:05
Dolarda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 17'de sabit bıraktı. Merkez Bankası bir sonraki faiz kararını 18 Şubat'ta verecek. TCMB'nin kararı öncesi 7,4040 seviyesinde bulunan dolar/TL, karar sonrası düşüşe geçerek 7,3527'yi gördü. Yatırımcılar güncel dolar kurunu araştırıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne oldu? 21 Ocak dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?
İşte 21 Ocak güncel dolar kuru:
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmemesi ve enflasyonda kalıcı düşüş görülene kadar sıkı duruşun "uzun bir süre" devam ettirileceği vurgusunun ardından Türk lirası (TL), diğer para birimler karşısında değer kazanıyor.
TCMB'nin kararı öncesi 7,4040 seviyesinde bulunan dolar/TL, karar sonrası düşüşe geçerek 7,3527'yi gördü. Dolar/TL, saat 15.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 7,3540 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 azalışla 8,9360, sterlin/TL de yüzde 0,4 gerileyerek 10,0950 seviyesinde bulunuyor.
TCMB, beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 17'de sabit bırakırken, karar metninde sıkı duruşun devam edeceğine işaret etti.
Analistler, TCMB'nin
"gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılacağı" vurgusu ve "enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülmesi" ifadesinin TL varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.