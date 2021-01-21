Dolarda son dakika gelişmesi: 21 Ocak dolar ne kadar, kaç TL oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne oldu?

Son dakika... Dolar kuru ne kadar oldu? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 17'de sabit tuttu. Yatırımcıların yakından takip ettiği dolar kuru, Merkez Bankası faiz kararı sonrası düşüşe geçti. Karar öncesi 7,4040 seviyesinde bulunan dolar/TL, karar sonrası düşüşe geçerek 7,3527'yi gördü. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 21 Ocak güncel dolar kuru...

Giriş Tarihi: 21.01.2021 16:05 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 16:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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