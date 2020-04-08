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Son dakika: Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklanıyor! 14 bin işçi alımı ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 14 bin sürekli işçi alımı için kuralar bugün çekilmeye başlanacak. Yüzbinlerce kişinin heyecanla beklediği kura çekimine ilişkin detaylar belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle kura salonuna katılımcı alınmayacak. İŞKUR üzerinden başvuru yapan binlerce vatandaş sonuçlara kilitlendi. Peki, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 14 bin işçi alımı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 09:25
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