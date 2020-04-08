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Haberler Galeri Son dakika: Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklanıyor! 14 bin işçi alımı ne zaman açıklanacak?

Son dakika: Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklanıyor! 14 bin işçi alımı ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 14 bin sürekli işçi alımı için kuralar bugün çekilmeye başlanacak. Yüzbinlerce kişinin heyecanla beklediği kura çekimine ilişkin detaylar belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle kura salonuna katılımcı alınmayacak. İŞKUR üzerinden başvuru yapan binlerce vatandaş sonuçlara kilitlendi. Peki, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 14 bin işçi alımı ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 08.04.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 09:25
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklanıyor! 14 bin işçi alımı ne zaman açıklanacak?

Son dakika... Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere İŞKUR üzerinden başvurusu alınan 14 bin sürekli işçi alımı için kura çekimi başlıyor. 737 bin 487 başvuru sahibi heyecan içinde kura sonuçlarını bekliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından il bazında kura takvimi açıklandı. Kuralar iki günde tamamlanacak. Peki, il il kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 14 bin işçi alımı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılı bilgiler...

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Son dakika: Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklanıyor! 14 bin işçi alımı ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 14 bin sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.

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Son dakika: Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklanıyor! 14 bin işçi alımı ne zaman açıklanacak?

İl ve meslek bazında başvurular İŞKUR üzerinden yapıldı. Toplam 737 bin 489 aday başvuru yaptı.

Kura çekimi noter huzurunda 14 bin işçi asil, 14 bin işsi ise yedek olarak gerçekleştirilecek.

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Son dakika: Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklanıyor! 14 bin işçi alımı ne zaman açıklanacak?

Kura çekimi 08-09 Nisan 2020 tarihlerinde yapılacak. Kura sonuçları aynı gün saat 20.00'den sonra açıklanacak.

KURA SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK

İşte il il kura tarihleri:

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Son dakika: Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklanıyor! 14 bin işçi alımı ne zaman açıklanacak?

08 Nisan 2020 (Çarşamba):

Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için,