Son dakika: Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklanıyor! 14 bin işçi alımı ne zaman açıklanacak?

Son dakika... Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere İŞKUR üzerinden başvurusu alınan 14 bin sürekli işçi alımı için kura çekimi başlıyor. 737 bin 487 başvuru sahibi heyecan içinde kura sonuçlarını bekliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından il bazında kura takvimi açıklandı. Kuralar iki günde tamamlanacak. Peki, il il kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 14 bin işçi alımı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılı bilgiler...