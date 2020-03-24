Son dakika: PTT'den 65 yaş üstü emeklilere maaş uyarısı! Emekli maaşları nasıl alınacak?

Son dakika... 65 yaş üstü emekliler PTT'den emekli maaşlarını nasıl alacaklar? Türkiye'de corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında 21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırılmıştı. Emekli maaşını PTT'den alan 65 yş üstü emekliler, maaşlarını nasıl çeceklerini araştırıyordu. PTT'den konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, 65 yaş üstü PTT emekli maaşı nasıl alınacak? İşte ayrıntılar...