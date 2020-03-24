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Son dakika: PTT'den 65 yaş üstü emeklilere maaş uyarısı! Emekli maaşları nasıl alınacak?

Son dakika haberi... PTT emekli maaşı nasıl alınacak? Türkiye'de corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştı. Maaşını PTT'den alan 65 yaş üstü emekliler, maaşlarını nasıl alabileceklerini araştırıyordu. PTT'den 65 yaş üstü emekliler için maaş açıklaması geldi. Peki, PTT 65 yaş üstü emekli maaşları nasıl alınacak?

Giriş Tarihi: 24.03.2020 13:47 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 13:53
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Son dakika: PTT'den 65 yaş üstü emeklilere maaş uyarısı! Emekli maaşları nasıl alınacak?

Son dakika... 65 yaş üstü emekliler PTT'den emekli maaşlarını nasıl alacaklar? Türkiye'de corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında 21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırılmıştı. Emekli maaşını PTT'den alan 65 yş üstü emekliler, maaşlarını nasıl çeceklerini araştırıyordu. PTT'den konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, 65 yaş üstü PTT emekli maaşı nasıl alınacak? İşte ayrıntılar...

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Son dakika: PTT'den 65 yaş üstü emeklilere maaş uyarısı! Emekli maaşları nasıl alınacak?

PTT 65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINACAK?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT AŞ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, maaşını şirketten alan 65 yaş üstü emekli hak sahiplerinin paralarını konutlarına kadar ulaştıracak.

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Son dakika: PTT'den 65 yaş üstü emeklilere maaş uyarısı! Emekli maaşları nasıl alınacak?

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket Kovid-19 salgına karşı tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda, PTT AŞ'den maaşını alan 65 yaş üstü emekli hak sahiplerine ödemeler konusunda kolaylık sağlandı.

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Son dakika: PTT'den 65 yaş üstü emeklilere maaş uyarısı! Emekli maaşları nasıl alınacak?

e-Devlet üzerinden başvurularını yapan söz konusu vatandaşlar, emekli maaşlarını konutlarında alabilecek.

Müşterilerin, e-Devlet'te bulunan "Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri/Emeklilik Uygulamaları" başlığı altında, türüne göre "Emekli Banka" değişiklik sekmesinden "PTT Konutta Teslim" seçeneğini tercih etmeleri yeterli olacak.

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Son dakika: PTT'den 65 yaş üstü emeklilere maaş uyarısı! Emekli maaşları nasıl alınacak?

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ ATM'LERDEN KOLAYCA ALINACAK

Öte yandan, sosyal yardım ödemeleri alan müşteriler, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ve düzenli olarak dezenfekte edilen PTT ATM'leri ve kamu bankası ATM'lerinden işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek.

Ayrıca, PTT Sosyal Kartı olmayan veya kayıp bildiriminde bulunan hak sahiplerine anında kart tahsisi yapılacak.