Son dakika: PTT'den 65 yaş üstü emeklilere maaş uyarısı! Emekli maaşları nasıl alınacak?
Son dakika haberi... PTT emekli maaşı nasıl alınacak? Türkiye'de corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştı. Maaşını PTT'den alan 65 yaş üstü emekliler, maaşlarını nasıl alabileceklerini araştırıyordu. PTT'den 65 yaş üstü emekliler için maaş açıklaması geldi. Peki, PTT 65 yaş üstü emekli maaşları nasıl alınacak?
Giriş Tarihi: 24.03.2020 13:47Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 13:53