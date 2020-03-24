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Altın fiyatları son dakika: Yükseliş yeniden başladı! 24 Mart gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Corona virüsü sonrası güvenli liman olarak görülen altına talep artınca yükseliş yeniden başladı. Altının ons fiyatının 1600 dolar seviyelerine gelmesiyle birlikte gram altın gün içerisinde 342.5 liraya kadar yükseldi. Böylelikle altın yeni rekor kırmış oldu. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? Şu dakikalarda gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Mart canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 24.03.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 15:07
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Altın fiyatları son dakika: Yükseliş yeniden başladı! 24 Mart gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika... Gram altın fiyatları yükseliş seyrini sürdürüyor. Altının ons fiyatındaki yükseliş sonrası gram altın yeni rekor kırdı. Güne 327 liradan başlayan gram altın, en yüksek seviyesi olan 342 lirayı görerek tarihi rekoru kırmış oldu. Corona virüsü salgını sonrası altın güvenli liman olarak görülüyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Mart canlı altın fiyatları...

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Altın fiyatları son dakika: Yükseliş yeniden başladı! 24 Mart gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN SERT YÜKSELDİ

Altının ons fiyatı 1600 dolar seviyelerine yaklaştı. Bu gelişmelerin ardından gram altın tarafnda sert yükseliş görüldü.

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Altın fiyatları son dakika: Yükseliş yeniden başladı! 24 Mart gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Güne 327 liradan başlayan gram altın, gün içinde en düşük 327 lirayı, en yüksek 342 lirayı gördü. Gram altın öğle vakitlerinde 330'lu seviyelere geriledi.

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Altın fiyatları son dakika: Yükseliş yeniden başladı! 24 Mart gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI

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Altın fiyatları son dakika: Yükseliş yeniden başladı! 24 Mart gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız varlık alım programına gitmesinin ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin gözlemlendiğini ifade etti.