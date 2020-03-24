Altın fiyatları son dakika: Yükseliş yeniden başladı! 24 Mart gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Corona virüsü sonrası güvenli liman olarak görülen altına talep artınca yükseliş yeniden başladı. Altının ons fiyatının 1600 dolar seviyelerine gelmesiyle birlikte gram altın gün içerisinde 342.5 liraya kadar yükseldi. Böylelikle altın yeni rekor kırmış oldu. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? Şu dakikalarda gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Mart canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 24.03.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 15:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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