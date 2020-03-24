Son dakika: Sağlık personeli ek ödeme ne kadar, kaç para? İşte 2020 Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu

Son dakika... Sağlık personeli ek ödeme ücreti ne kadar? 2020 Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu nasıl? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yeni gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, sağlık çalışanlarının ek ödemelerine ilişkin bilgileri paylaştı. Buna göre, ek ödemelerde iyileştirilme yapılarak, ödemeler 3 aylık zaman diliminde tavan yüzde 100 oranında olacak. Peki, Sağlık personeli ek ödeme ne kadar, kaç para? İşte 2020 Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu...