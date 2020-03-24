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Son dakika: Sağlık personeli ek ödeme ne kadar, kaç para? İşte 2020 Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu

Son dakika... Sağlık personeline yapılacak ek ödemenin detayları belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personelinin ek ödemelerinde iyileştirme yapılacağı müjdesini vererek, ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan 100 oranında olacağını ifade etmişti. Bu gelişmelerin ardından ek ödemelerin ne kadar olacağı merak ediliyordu. Peki, Sağlık personeli ek ödeme ne kadar, kaç para? İşte 2020 Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu...

Giriş Tarihi: 24.03.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 13:29
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Son dakika: Sağlık personeli ek ödeme ne kadar, kaç para? İşte 2020 Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu

Son dakika... Sağlık personeli ek ödeme ücreti ne kadar? 2020 Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu nasıl? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yeni gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, sağlık çalışanlarının ek ödemelerine ilişkin bilgileri paylaştı. Buna göre, ek ödemelerde iyileştirilme yapılarak, ödemeler 3 aylık zaman diliminde tavan yüzde 100 oranında olacak. Peki, Sağlık personeli ek ödeme ne kadar, kaç para? İşte 2020 Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu...

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Son dakika: Sağlık personeli ek ödeme ne kadar, kaç para? İşte 2020 Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu

SAĞLIK PERSONELİ EK ÖDEME NE KADAR, KAÇ PARA?

Sağlık çalışanlarının tavandan ödenecek olan ek ödemenin ne olacağını merak ediliyordu. Üç ay boyunca sağlık çalışanlarına ödenecek olan ek ödeme tutarları belli oldu.

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Son dakika: Sağlık personeli ek ödeme ne kadar, kaç para? İşte 2020 Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu

(Not: Derecelendirmeye göre ödeme tutarları yazılmıştır)

Doktor (1/4) 6 bin lira

Sağlık Bilimleri Lisansiyeri (1/4) 1625 lira

Ön lisans 1260 lira

Lise (2/3) 505 lira

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Son dakika: Sağlık personeli ek ödeme ne kadar, kaç para? İşte 2020 Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu

2020 SAĞLIK PERSONELİ SABİT EK ÖDEME TABLOSU

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Son dakika: Sağlık personeli ek ödeme ne kadar, kaç para? İşte 2020 Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu

Örnek olarak vermek gerekirse 1/4 derece-kademede olan ve lisans mezunu olan bir hemşire, döner sermayeden aylık 1550 TL ek ödeme alacak. Tekniker olarak çalışan ön lisans mezunu bir sağlık personeli ise ayda 1250 TL 'lik ek ödeme alacak.