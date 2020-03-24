Son dakika: Sağlık personeli ek ödeme ne kadar, kaç para? İşte 2020 Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu
Son dakika... Sağlık personeline yapılacak ek ödemenin detayları belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personelinin ek ödemelerinde iyileştirme yapılacağı müjdesini vererek, ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan 100 oranında olacağını ifade etmişti. Bu gelişmelerin ardından ek ödemelerin ne kadar olacağı merak ediliyordu. Peki, Sağlık personeli ek ödeme ne kadar, kaç para? İşte 2020 Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu...
Giriş Tarihi: 24.03.2020 13:22Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 13:29