📢Emekli ve memura yüzde % 8.95 fark! Maaşlar 4.974 liraya kadar çıkacak! İlave zam ve enflasyon farkı...

Memur ve emekliler Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Ocak ve Şubat ayı için açıklanan enflasyon rakamları sonrasında yeni veriler oluşmaya başladı. Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 7 zamma ilaveten enflasyon farkı verilecek. 2 aylık enflasyona göre fark % 8.95 çıkarken; en düşük memur maaşı 7 bin 454, emekli aylığı da 4 bin 974 lirayı aşacak. Geriye kalan 4 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından rakamlarda değişkenlik yaşanacak. Peki, Temmuz'da memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?