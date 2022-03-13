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Haberler Galeri 📢Emekli ve memura yüzde % 8.95 fark! Maaşlar 4.974 liraya kadar çıkacak! İlave zam ve enflasyon farkı...

📢Emekli ve memura yüzde % 8.95 fark! Maaşlar 4.974 liraya kadar çıkacak! İlave zam ve enflasyon farkı...

Memur ve emekliler Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Ocak ve Şubat ayı için açıklanan enflasyon rakamları sonrasında yeni veriler oluşmaya başladı. Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 7 zamma ilaveten enflasyon farkı verilecek. 2 aylık enflasyona göre fark % 8.95 çıkarken; en düşük memur maaşı 7 bin 454, emekli aylığı da 4 bin 974 lirayı aşacak. Geriye kalan 4 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından rakamlarda değişkenlik yaşanacak. Peki, Temmuz'da memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2022 20:30
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📢Emekli ve memura yüzde % 8.95 fark! Maaşlar 4.974 liraya kadar çıkacak! İlave zam ve enflasyon farkı...

Emekli ve memura yüzde % 8.95 fark. Maaşlar 4.974 liraya kadar çıkacak. İlave zam ve enflasyon farkı... Memur ve emekliler Temmuz ayında maaşlarına alacakları zam oranını merak ediyor. Her ay açıklanan güncel enflasyon rakamlarına göre oranlar netleşiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine % 16.45 zam görünürken, memurlara ve emeklilerine de % 7'ye ilaveten % 8.95 fark ortaya çıktı. 2 aylık enflasyon oranları oluşan rakamlar Temmuz ayına kadar değişim gösterecek. İşte, Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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📢Emekli ve memura yüzde % 8.95 fark! Maaşlar 4.974 liraya kadar çıkacak! İlave zam ve enflasyon farkı...

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü şimdiden Temmuz zammına çevrilirken, ipuçları da geliyor.

Toplu sözleşme kapsamında memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 7 zam yansıtılırken; ayrıca enflasyon farkı da söz konusu olacak.

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📢Emekli ve memura yüzde % 8.95 fark! Maaşlar 4.974 liraya kadar çıkacak! İlave zam ve enflasyon farkı...

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı memurların ve emeklilerin alacağı farkı gösterecek.

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📢Emekli ve memura yüzde % 8.95 fark! Maaşlar 4.974 liraya kadar çıkacak! İlave zam ve enflasyon farkı...

NASIL YANSIYACAK?

Bu yılın ilk 2 aylık döneminde TÜFE yüzde 16.45 olarak gerçekleşti, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 8.95 fark oluştu.

Böylece Temmuz zammı şimdiden yüzde 15.95'e ulaştı.

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📢Emekli ve memura yüzde % 8.95 fark! Maaşlar 4.974 liraya kadar çıkacak! İlave zam ve enflasyon farkı...

Önümüzdeki 4 ayın TÜFE'leri de dikkate alınarak fark hesaplanacak.

2 aylık verilere göre; en düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 liradan 4 bin 974 liraya ulaşacak.