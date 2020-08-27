27 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Pandemi ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği Eylül'de mi ödenecek?

Son dakika: Pandemi ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği Eylül'de mi ödenecek?

Nakdi ücret desteği ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını sonrası başlatılan ücretsiz izin desteğinin ağustos ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Bir önceki ayın ödemeleri bu ayın ilk haftası hesaplara yatırılmıştı. Şimdi ise gözler ağustos ayı ödemelerine çevrildi. Peki, pandemi ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği Eylül'de mi ödenecek? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 27.08.2020 11:34 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 11:37
  • 1
  • 10
Son dakika: Pandemi ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği Eylül'de mi ödenecek?

Son dakika... Pandemi ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan ücretsiz izin desteğinin ağustos ayı ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. Nakdi ücret desteği alan vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaları bekliyor. Ücretsiz izne ayrılan işçiler konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, pandemi ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği Eylül'de mi ödenecek? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Son dakika: Pandemi ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği Eylül'de mi ödenecek?

AĞUSTOS AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ağustos ayı nakdi ücret desteğinin ne zaman ödeneceği henüz bilinmiyor. Ödemelerin eylül ayıın ilk haftasında yapılması bekleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 3
  • 10
Son dakika: Pandemi ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği Eylül'de mi ödenecek?

PANDEMİ ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile fesih kısıtı, nakdi ücret desteği ve mevcut faydalananlar için kısa çalışma ödeneğininin 1 ay süreyle uzatıldığını duyurmuştu. Buna göre nakdi ücret desteği ağustos ayı ödemeleri ile sona erecek. Eylül ayı ödemelerinin yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

  • 4
  • 10
Son dakika: Pandemi ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği Eylül'de mi ödenecek?

Nakdi ücret desteğini 1 ay daha uzatılmasıyla ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan kararda ise şu ifadeler yer aldı:

* 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.

  • 5
  • 10
Son dakika: Pandemi ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği Eylül'de mi ödenecek?

ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ NE KADAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 15 Mart sonrası ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara, günlük 39 lira 24 kuruş (aylık 1170 TL) ücretsiz izin maaş desteği yapılıyor.