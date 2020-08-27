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Son dakika: Pandemi ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği Eylül'de mi ödenecek?
Nakdi ücret desteği ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını sonrası başlatılan ücretsiz izin desteğinin ağustos ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Bir önceki ayın ödemeleri bu ayın ilk haftası hesaplara yatırılmıştı. Şimdi ise gözler ağustos ayı ödemelerine çevrildi. Peki, pandemi ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği Eylül'de mi ödenecek? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 27.08.2020 11:34 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 11:37
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