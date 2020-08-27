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Burs veren vakıflar ve kurumlar listesi! 2020-2021 KYK burs ücreti kaç TL? Milyonlarca öğrenciye fırsat...
Burs veren vakıflar ve kurumlar listesi YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından merak ediliyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) sonuçlarının açıklanmasının ardından kazanamayan adaylar başka burs imkanları aramaya başlıyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılında karşılıksız burs veren vakıflar ve kurumlar merak ediliyor. Peki, Burs veren vakıflar ve kurumlar listesi! 2020-2021 KYK burs ücreti kaç TL? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 27.08.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 16:20
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