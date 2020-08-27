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Haberler Galeri Burs veren vakıflar ve kurumlar listesi! 2020-2021 KYK burs ücreti kaç TL? Milyonlarca öğrenciye fırsat...

Burs veren vakıflar ve kurumlar listesi! 2020-2021 KYK burs ücreti kaç TL? Milyonlarca öğrenciye fırsat...

Burs veren vakıflar ve kurumlar listesi YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından merak ediliyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) sonuçlarının açıklanmasının ardından kazanamayan adaylar başka burs imkanları aramaya başlıyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılında karşılıksız burs veren vakıflar ve kurumlar merak ediliyor. Peki, Burs veren vakıflar ve kurumlar listesi! 2020-2021 KYK burs ücreti kaç TL? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 27.08.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 16:20
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Burs veren vakıflar ve kurumlar listesi! 2020-2021 KYK burs ücreti kaç TL? Milyonlarca öğrenciye fırsat...

Üniversite öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerini sürdürürken en büyük sorunları geçim oluyor. Öğrencilere destek olmak amacıyla devlet kredi ve burs imkanı sağlamaktadır. Durumu iyi olmayan öğrencilere ödenen burs imkanı nüfusun fazlalığından dolayı herkese ödenemiyor. Öğrenciler karşılıksız burs veren vakıf ve kurumları sorgulamaya devam ediyor. Peki, 2020-2021 KYK burs ücreti kaç TL? Milyonlarca öğrenciye fırsat...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Burs veren vakıflar ve kurumlar listesi! 2020-2021 KYK burs ücreti kaç TL? Milyonlarca öğrenciye fırsat...

KYK 2020 ÜCRETİ NE KADAR?

Başkan Erdoğan "2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak." açıklamasında bulunmuştu. Buna göre, KYK bursu üniversite öğrencileri için 550 lira oldu.

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Burs veren vakıflar ve kurumlar listesi! 2020-2021 KYK burs ücreti kaç TL? Milyonlarca öğrenciye fırsat...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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Burs veren vakıflar ve kurumlar listesi! 2020-2021 KYK burs ücreti kaç TL? Milyonlarca öğrenciye fırsat...

VEHBİ KOÇ VAKFI

Vehbi Koç Vakfı üniversite öğrencilerine en yüksek burs miktarını veren vakıf olarak biliniyor. Meslek Lisesi Meleket Meselesi Projesi dahil 10 bin öğrenciye burs vermeyi hedefliyor.

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Burs veren vakıflar ve kurumlar listesi! 2020-2021 KYK burs ücreti kaç TL? Milyonlarca öğrenciye fırsat...

TÜRK EĞİTİM VAKFI (TEV)

Türkiye'nin en köklü vakıflarından biri olan Türk Eğitim Vakfı bugüne kadar tam 251.678 öğrenciye burs sağlamıştır. TEV burslarından lise, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler yararlanabilmektedir. Aynı zamanda Türk Eğitim Vakfı'nın yurt dışı burs programları da bulunuyor. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 9 ay boyunca lise öğrencilerine 300, üniversite öğrencilerine 700, yüksek lisans öğrencilerine 1100 ve doktora öğrencilerine ise 1400 TL tutarında burs ödemesi yapılmıştır. Vakfın beklediği akademik başarı düzeyini yakalayan öğrencilerin bursları eğitim hayatlarının sonuna kadar devam eder.