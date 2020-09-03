Son dakika... Sıfır araç fiyatları ne kadar? ÖTV zammı sonrası hangi araçlara ne kadar zam yapılacağı merak ediliyordu. Eylül ayına girmemiz ile birlikte fiyatlarını güncelleyen markalar, yeni fiyat listesini açıkladı. Bazı markalar henüz yeni fiyat listesini duyurmasa da, bazı markaların güncel fiyat listesi belli oldu. Buna göre, en ucuz araba markası 110.900 TL ile Fiat Egea oldu. Peki, ÖTV zammı sonrası sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? 2020 Volkswagen, Opel, Dacia, Ford, Renault fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...