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Haberler Galeri Son dakika: ÖTV zammı sonrası sıfır araç fiyatları güncellendi! 2020 Volkswagen, Opel, Dacia, Ford, Renault fiyatları...

Son dakika: ÖTV zammı sonrası sıfır araç fiyatları güncellendi! 2020 Volkswagen, Opel, Dacia, Ford, Renault fiyatları...

Son dakika... Sıfır araç fiyatları ne kadar? ÖTV oranlarında yapılan değişikliğin ardından sıfır araç fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Yapılan ÖTV zammı ile bazı marka araçların fiyat listesi güncellendi. Sıfır araç fiyatları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ÖTV zammı sonrası sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? 2020 Volkswagen, Opel, Dacia, Ford, Renault fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 03.09.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 12:27
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Son dakika: ÖTV zammı sonrası sıfır araç fiyatları güncellendi! 2020 Volkswagen, Opel, Dacia, Ford, Renault fiyatları...

Son dakika... Sıfır araç fiyatları ne kadar? ÖTV zammı sonrası hangi araçlara ne kadar zam yapılacağı merak ediliyordu. Eylül ayına girmemiz ile birlikte fiyatlarını güncelleyen markalar, yeni fiyat listesini açıkladı. Bazı markalar henüz yeni fiyat listesini duyurmasa da, bazı markaların güncel fiyat listesi belli oldu. Buna göre, en ucuz araba markası 110.900 TL ile Fiat Egea oldu. Peki, ÖTV zammı sonrası sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? 2020 Volkswagen, Opel, Dacia, Ford, Renault fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...

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Son dakika: ÖTV zammı sonrası sıfır araç fiyatları güncellendi! 2020 Volkswagen, Opel, Dacia, Ford, Renault fiyatları...

Audi A3 Sportback

373.141 lira

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Son dakika: ÖTV zammı sonrası sıfır araç fiyatları güncellendi! 2020 Volkswagen, Opel, Dacia, Ford, Renault fiyatları...

Citroen C Elysee

163.750 lira

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Son dakika: ÖTV zammı sonrası sıfır araç fiyatları güncellendi! 2020 Volkswagen, Opel, Dacia, Ford, Renault fiyatları...

Dacia Logan MCV

131.900 lira

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Son dakika: ÖTV zammı sonrası sıfır araç fiyatları güncellendi! 2020 Volkswagen, Opel, Dacia, Ford, Renault fiyatları...

Ford Fiesta

186.600 lira