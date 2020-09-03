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Son dakika: ÖTV zammı sonrası sıfır araç fiyatları güncellendi! 2020 Volkswagen, Opel, Dacia, Ford, Renault fiyatları...
Son dakika... Sıfır araç fiyatları ne kadar? ÖTV oranlarında yapılan değişikliğin ardından sıfır araç fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Yapılan ÖTV zammı ile bazı marka araçların fiyat listesi güncellendi. Sıfır araç fiyatları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ÖTV zammı sonrası sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? 2020 Volkswagen, Opel, Dacia, Ford, Renault fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 03.09.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 12:27
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