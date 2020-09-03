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Satanın yüzü gülmüyor! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Satışlara büyük darbe...
kinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Koronavirüs salgının tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Virüs sürecinde özel araçlara talep artarken, ikinci el fiyatlarında yükselme gözle görülecek şekilde artıyor. ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatların alacağı hal ise hem alıcılar hem de satıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Sıfır araç üretiminde yaşanan sıkıntı ise sorunları daha da arttırıyor. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İşte merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 03.09.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 17:21
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