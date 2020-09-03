Satanın yüzü gülmüyor! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Satışlara büyük darbe...

ARACIN BOYASINI KONTROL ETTİRİN

Son günlerde çok sık karşılaşılan bir olayın başınıza gelme ihtimali var. O da sıfır aracın ikinci el çıkması. Bunun çok düşük bir ihtimal olmasına karşın, ülkemizdeki pek çok büyük otomotiv distribütörünün müşterilerine hasarlı araçlar sattığı haberler var. Ne kadar güvenilir bir marka olursa olsun, aracı almadan bir ekspertiz kontrol cihazını alarak aracın boyasını kontrol edebilirsiniz.