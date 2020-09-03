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Satanın yüzü gülmüyor! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Satışlara büyük darbe...

kinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Koronavirüs salgının tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Virüs sürecinde özel araçlara talep artarken, ikinci el fiyatlarında yükselme gözle görülecek şekilde artıyor. ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatların alacağı hal ise hem alıcılar hem de satıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Sıfır araç üretiminde yaşanan sıkıntı ise sorunları daha da arttırıyor. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İşte merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 03.09.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 17:21
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Satanın yüzü gülmüyor! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Satışlara büyük darbe...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sorusunun yanıtı araba almak isteyen binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV düzenlemesi sonrası 2. el fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Galericiler ve alıcılar araba fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrası kara kara düşünüyor. Koronavirüs sürecinde özel araçlara artan talep ise kafaları karıştırıyor. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Satışlara büyük darbe...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Satanın yüzü gülmüyor! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Satışlara büyük darbe...

İKİNCİ ELDE FİYATLARA 30 BİN ZAM

İkinci el araç piyasası, Pazar günü yapılan ÖTV düzenlemesi sonrası hareketlendi ve otomobil üreticilerinin fiyat güncellemesinin ardından zamlar art arda gelmeye başladı.

Kimi ithal araç modellerinde yapılan ÖTV zammını öne süren ikinci el satıcıları, fiyatlara bir günde 30 bin TL zam yaptı.

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Satanın yüzü gülmüyor! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Satışlara büyük darbe...

İnternet üzerinden, sahibinden ya da yetki belgesi olup araç alım satımı yapan şirketler tarafından satılan araçlarda fiyat artışları 30 bin TL 'yi buldu. Vatandaşlar ise bu duruma tepki gösterdi.

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Satanın yüzü gülmüyor! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Satışlara büyük darbe...

İKİNCİ EL OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT!

Yeni bir araç almaya karar verdiğinizde, öncelikle araçtan ne beklediğinizde karar vermeniz gerek. Sadece dış görünüşüne bakarak, yeterince araştırma yapmadan araba almak, pişman olmanıza neden olabilir.

Sıfır araba alırken akla gelen onlarca soru var. Kafası karışan insanlar birikimlerini pişman olacakları araçlara yatırabiliyorlar. Alacağınız aracın modelini belirlediniz mi? İşte araç satın alırken dikkat edilmesi gerekenler.

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Satanın yüzü gülmüyor! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Satışlara büyük darbe...

ARACIN BOYASINI KONTROL ETTİRİN

Son günlerde çok sık karşılaşılan bir olayın başınıza gelme ihtimali var. O da sıfır aracın ikinci el çıkması. Bunun çok düşük bir ihtimal olmasına karşın, ülkemizdeki pek çok büyük otomotiv distribütörünün müşterilerine hasarlı araçlar sattığı haberler var. Ne kadar güvenilir bir marka olursa olsun, aracı almadan bir ekspertiz kontrol cihazını alarak aracın boyasını kontrol edebilirsiniz.