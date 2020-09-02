Fiyatı çakılan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100 - 170 bin lira civarında...

En ucuz fiyatlı SUV araçlara yoğun ilgi sürüyor. Koronavirüs sürecinde ikinci elde yaşanan fiyat artışı sonrasında taleplerde bir nebzede olsa azalma görülüyor. Ülkemizde araç almak için uzun süredir araştırmalarını sürdüren vatandaşlar SUV model arabaların fiyatlarını sorguluyor. Son üç aylık sürece bakıldığında SUV model araçlara talep artıyor. SUV araç fiyatlarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte model ve fiyat listesi...