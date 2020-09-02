HaberlerGaleriFiyatı çakılan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100 - 170 bin lira civarında...
Fiyatı çakılan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100 - 170 bin lira civarında...
Araba almayı düşünen binlerce vatandaş fiyatları araştırmayı sürdürüyor. SUV araçlarda yaşanan yoğun ilgi son dönemlerde dikkat çekiyor. Koronavirüs sürecinde SUV modellerde yaşanan talep patlaması ikinci elde yaşanan fiyat artışından etkilenmiyor. 7 yaşından büyük araçlar ilan sitelerinde en üstte yer alıyor. İşte araba fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 02.09.2020 16:00Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 16:06