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Haberler Galeri Fiyatı çakılan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100 - 170 bin lira civarında...

Fiyatı çakılan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100 - 170 bin lira civarında...

Araba almayı düşünen binlerce vatandaş fiyatları araştırmayı sürdürüyor. SUV araçlarda yaşanan yoğun ilgi son dönemlerde dikkat çekiyor. Koronavirüs sürecinde SUV modellerde yaşanan talep patlaması ikinci elde yaşanan fiyat artışından etkilenmiyor. 7 yaşından büyük araçlar ilan sitelerinde en üstte yer alıyor. İşte araba fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 02.09.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 16:06
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Fiyatı çakılan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100 - 170 bin lira civarında...

En ucuz fiyatlı SUV araçlara yoğun ilgi sürüyor. Koronavirüs sürecinde ikinci elde yaşanan fiyat artışı sonrasında taleplerde bir nebzede olsa azalma görülüyor. Ülkemizde araç almak için uzun süredir araştırmalarını sürdüren vatandaşlar SUV model arabaların fiyatlarını sorguluyor. Son üç aylık sürece bakıldığında SUV model araçlara talep artıyor. SUV araç fiyatlarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte model ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fiyatı çakılan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100 - 170 bin lira civarında...

Hyundai ix 35

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

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Fiyatı çakılan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100 - 170 bin lira civarında...

Nissan Qashqai

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

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Fiyatı çakılan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100 - 170 bin lira civarında...

Suzuki Vitara

2016 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

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Fiyatı çakılan en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100 - 170 bin lira civarında...

KIA Sportage

2015 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira