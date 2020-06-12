Son dakika: ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Son dakika... Sıfır araçlara ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar ÖTV indirimi ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. 2018'in sonlarına doğru gelen ÖTV indirimi ile otomotiv satışları artmıştı. Kamu bankalarının sıfır ve ikinci el araç kredisi kampanyalarını açıkladıktan sonra sıfır araçlara ÖTV indirimi gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 16:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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