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Haberler Galeri Son dakika: ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Son dakika: ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Son dakika... Sıfır araçlara ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlar ÖTV indirimi ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. 2018'in sonlarına doğru gelen ÖTV indirimi ile otomotiv satışları artmıştı. Kamu bankalarının sıfır ve ikinci el araç kredisi kampanyalarını açıkladıktan sonra sıfır araçlara ÖTV indirimi gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 16:47
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Son dakika: ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... ÖTV indirimi olacak mı? Koronavirüs salgını sonrası durma noktasına gelen otomotiv pazarının hareketlenmesi için kamu bankaları tarafından düşük faizli taşıt kredisi açıklandı. Bu gelişmelerin ardından sıfır araç almak isteyen vatandaşlar ÖTV indiriminin olup olmayacağını araştırmaya başladılar. 2018 yılında yapılan ÖTV indirimi ile araç satışları yükselmişti. Peki, ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte cevaplar...

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Son dakika: ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

ARAÇLARA ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

ÖTV indiriminin 2020'nin ilk ortasına doğru yapılabileceği işaret edilmişti. Kamu bankalarının araç kredisi kampanyasının ardından ÖTV indirimi olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Ancak, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

ÖTV NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.

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Son dakika: ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks, sağlığa zararlı, çevreye zararlı mallara uygulanır. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

ÖTV daha önceleri uygulanan olan "İstihlal Vergisi" ile benzerlik taşımaktadır.

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Son dakika: ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

ÖTV HANGİ ÜRÜNLERDE UYGULANIYOR?

Özel Tüketim Vergisi;

- Lüks ürünlerde (kürk, mücevher, lüks arabalarda gibi),

- İnsan sağlığına zararlı olan ürünlerde (Tekel ürünleri olan alkol, sigara gibi),

- Çevreye zarar veren ürünlerde (fosil atık, benzin, kömür gibi) ödenir.