Altın almalı mı, satmalı mı? Uzmanlardan altın yorumu! Gram altın, çeyrek altın tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika... Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, dalgalı seyrini sürdürüyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.732 dolar seviyesinde bulunuyor. Altın alım ya da satım yapmak isteyen vatandaşlar, uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Altın fiyatlarındaki son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? Altın almalı mı, satmalı mı? İşte 12 Haziran canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 14:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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