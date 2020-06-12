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Altın almalı mı, satmalı mı? Uzmanlardan altın yorumu! Gram altın, çeyrek altın tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika... Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, dalgalı seyrini sürdürüyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.732 dolar seviyesinde bulunuyor. Altın alım ya da satım yapmak isteyen vatandaşlar, uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Altın fiyatlarındaki son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? Altın almalı mı, satmalı mı? İşte 12 Haziran canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 14:30
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Altın almalı mı, satmalı mı? Uzmanlardan altın yorumu! Gram altın, çeyrek altın tam altın fiyatları ne kadar? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... Altın fiyatları ne olacak? Altın almalı mı, satmalı mı? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yükselişe geçen altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Analistler, global ekonomi ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Düğün salonlarının 1 Temmuz'da açılacak olması sebebiyle altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, altın almalı mı, satmalı mı? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 12 Haziran canlı altın fiyatları...

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Altın almalı mı, satmalı mı? Uzmanlardan altın yorumu! Gram altın, çeyrek altın tam altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı altın fiyatları:

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Altın almalı mı, satmalı mı? Uzmanlardan altın yorumu! Gram altın, çeyrek altın tam altın fiyatları ne kadar?

ALTIN ALMALI MI, SATMALI MI?

Ziraat Yatırım'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Dün ikicini dalga endişeleriyle çoğu varlık sınıfında satışlar görüldü. Hatırlamak gerekirse, salgının yoğun olarak hissedildiği mart ayında likidite endişeleri neredeyse tüm varlık sınıflarında satışa yola açmış, değerli maden de satışlarla karşılaşmıştı. Dün de buna benzer bir hareket gözlemlense de, değerli madende belirgin bir satış baskısı gözlenmedi. Aylık ortalamasının üzerinde tutunmayı başaran değerli maden, bu sabah ılımlı fiyatlamalarla artıda seyrediyor. Riskli varlıklarda ılımlı fiyatlamaların devam etmesi durumunda değerli maden güçlü gözüken 1.745 direncine doğru tekrar yönelebilir. Diğer yandan, değerli madende tekrar satışların görülmesi ve aylık ortalamanın da yakın seyrettiği 1.722 desteğinin kırılması durumunda 1.708 seviyesine doğru düşüş hızlanabilir."

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Altın almalı mı, satmalı mı? Uzmanlardan altın yorumu! Gram altın, çeyrek altın tam altın fiyatları ne kadar?

Şeker Yatırım'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yukarı yönlü fiyatlamalarda 1738 direnci kırılmadığı sürece değerli metalde satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Bu durumda 1715 ve 1705 seviyeleri test edilebilir. Alımların güçlenmesi halinde ise 1742 noktasından sonra 1755 seviyesi direnç oluşturabilir."

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Altın almalı mı, satmalı mı? Uzmanlardan altın yorumu! Gram altın, çeyrek altın tam altın fiyatları ne kadar?

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.732 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, global ekonomi ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.