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Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? 2020 Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar?
Son dakika... Sigaraya zam gelecek mi? Bir önceki ay sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilerine yapılan artışın ardından bazı sigara markalarına zam gelmişti. Bu gelişmelerin ardından yeni sigara zammı olup olmayacağı konusunda araştırmalar başladı. British American Tobacco, Philip Morris ve JTI güncel sigara fiyatları ne kadar? Sigara fiyatlarına zam gelecek mi? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 12.06.2020 17:10 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 17:15
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Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? 2020 Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar?
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Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? 2020 Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar?
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Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? 2020 Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar?
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Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? 2020 Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar?
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Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? 2020 Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar?