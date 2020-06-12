Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? 2020 Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar?

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Son dakika haberi... Sigaraya zam gelecek mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar? Sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilere yüzde 17 artışın ardından bazı sigaralara zam gelmişti. British American Tobacco ve Philip Morris tarafından güncel sigara fiyatları listesi açıklandı. Bu gelişmeleri ardından sigara fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, sigaraya zam gelecek mi? 2020 Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...