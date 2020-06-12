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Haberler Galeri Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? 2020 Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar?

Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? 2020 Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar?

Son dakika... Sigaraya zam gelecek mi? Bir önceki ay sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilerine yapılan artışın ardından bazı sigara markalarına zam gelmişti. Bu gelişmelerin ardından yeni sigara zammı olup olmayacağı konusunda araştırmalar başladı. British American Tobacco, Philip Morris ve JTI güncel sigara fiyatları ne kadar? Sigara fiyatlarına zam gelecek mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 17:10 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 17:15
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Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? 2020 Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar?
Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? 2020 Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika haberi... Sigaraya zam gelecek mi? Güncel sigara fiyatları ne kadar? Sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilere yüzde 17 artışın ardından bazı sigaralara zam gelmişti. British American Tobacco ve Philip Morris tarafından güncel sigara fiyatları listesi açıklandı. Bu gelişmeleri ardından sigara fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, sigaraya zam gelecek mi? 2020 Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...

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Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? 2020 Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar?
Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? 2020 Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar?

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

2020 Haziran itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

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Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? 2020 Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar?
Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? 2020 Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar?

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

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Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? 2020 Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar?
Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? 2020 Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar?

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

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Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? 2020 Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar?
Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? 2020 Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar?

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL