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Son dakika: ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? 2020'de sıfır araçlara ÖTV indirimi olacak mı? Taşıt kredisi...
Son dakika... ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? Sıfır araçlara ÖTV indirimi olacak mı?Kamu bankalarının yeni tip koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için açıkladığı "taşıt kredisi" paketlerine yoğun ilgi gösteriliyor. Sıfır araç almak için ÖTV indirimi bekleyen vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Peki, ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? 2020'de sıfır araçlara ÖTV indirimi olacak mı? Taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 17.06.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 17:03
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