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Haberler Galeri Son dakika: ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? 2020'de sıfır araçlara ÖTV indirimi olacak mı? Taşıt kredisi...

Son dakika: ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? 2020'de sıfır araçlara ÖTV indirimi olacak mı? Taşıt kredisi...

Son dakika... ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? Sıfır araçlara ÖTV indirimi olacak mı?Kamu bankalarının yeni tip koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için açıkladığı "taşıt kredisi" paketlerine yoğun ilgi gösteriliyor. Sıfır araç almak için ÖTV indirimi bekleyen vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Peki, ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? 2020'de sıfır araçlara ÖTV indirimi olacak mı? Taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 17.06.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 17:03
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Son dakika: ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? 2020'de sıfır araçlara ÖTV indirimi olacak mı? Taşıt kredisi...

Son dakika haberi... ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? Sıfır araçlara ÖTV indirimi olacak mı? Koronavirüs salgını sonrası durma noktasına gelen ikinci el otomobil piyasasının hareketlenmesi için tarihin en düşük kredi faizleri açıklanmıştı. Kredi kampanyalarının ardından en çok merak edilenlerden biri de ÖTV indirimi oldu. Otomobil fiyatlarında görülen yükselişin ardınan ÖTV indiriminin uygulanıp uygulanmayacğı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? 2020'de sıfır araçlara ÖTV indirimi olacak mı? Taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? 2020'de sıfır araçlara ÖTV indirimi olacak mı? Taşıt kredisi...

TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleştirilecek.

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Son dakika: ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? 2020'de sıfır araçlara ÖTV indirimi olacak mı? Taşıt kredisi...

ANLAŞMALI OTOMOBİL(0 KM) FİRMALARI NELER?

Binek Araçlar: Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Toyota
Ticari araçlar: BMC, Fiat, Ford, GAZ, Güleryüz, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar

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Son dakika: ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? 2020'de sıfır araçlara ÖTV indirimi olacak mı? Taşıt kredisi...

TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI NELER?

Taşıt Kredisi Destek Kredi Paketi'nden;

* Anlaşmalı yerli otomotiv üretimi yapan firmalardan satın alacağınız 0 km taşıt için, belirli marka ve modellerde aylık %0,49'dan başlayan faiz oranları ile 60 aya varan vade kadar 120.000 TL'ye kadar,

* Satın alacağınız 7 yaşına kadar olan 2.El Taşıt içinse, aylık %0,82 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle 150.000 TL'ye kadar yararlanabilirsiniz.

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Son dakika: ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? 2020'de sıfır araçlara ÖTV indirimi olacak mı? Taşıt kredisi...

ARAÇLARA ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

ÖTV indiriminin 2020'nin ilk ortasına doğru yapılabileceği işaret edilmişti. Kamu bankalarının araç kredisi kampanyasının ardından ÖTV indirimi olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Ancak, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.