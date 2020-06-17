Son dakika: ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? 2020'de sıfır araçlara ÖTV indirimi olacak mı? Taşıt kredisi...

Son dakika haberi... ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? Sıfır araçlara ÖTV indirimi olacak mı? Koronavirüs salgını sonrası durma noktasına gelen ikinci el otomobil piyasasının hareketlenmesi için tarihin en düşük kredi faizleri açıklanmıştı. Kredi kampanyalarının ardından en çok merak edilenlerden biri de ÖTV indirimi oldu. Otomobil fiyatlarında görülen yükselişin ardınan ÖTV indiriminin uygulanıp uygulanmayacğı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? 2020'de sıfır araçlara ÖTV indirimi olacak mı? Taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...