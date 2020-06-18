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Altın alacaklar dikkat! Alımların devam etmesi halinde... 18 Haziran gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?
Son dakika... Altın fiyatları ne olacak? Altın alınır mı, satılır mı? Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Dünkü kapanışta çeyrek altın 617,00 lira, gram altın fiyatı ise yüzde 0,26 yükselişle 380,20 liradan işlem görmüştü. Çeyrek altın güne yükselişle başladı. Uzmanlar altın alımlarının devam etmesi halinde 1738 seviyesine doğru yükselişlerin gözlenebileceğini açıkladı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 18 Haziran canlı rakamlar...
Giriş Tarihi: 18.06.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 09:18
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