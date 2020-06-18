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Haberler Galeri Altın alacaklar dikkat! Alımların devam etmesi halinde... 18 Haziran gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Altın alacaklar dikkat! Alımların devam etmesi halinde... 18 Haziran gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Son dakika... Altın fiyatları ne olacak? Altın alınır mı, satılır mı? Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Dünkü kapanışta çeyrek altın 617,00 lira, gram altın fiyatı ise yüzde 0,26 yükselişle 380,20 liradan işlem görmüştü. Çeyrek altın güne yükselişle başladı. Uzmanlar altın alımlarının devam etmesi halinde 1738 seviyesine doğru yükselişlerin gözlenebileceğini açıkladı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 18 Haziran canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 18.06.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 09:18
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Altın alacaklar dikkat! Alımların devam etmesi halinde... 18 Haziran gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Son dakika... Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları ne olacak? Koronavirüs salgını nedeniyle yükselişe geçen altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz hafta düşüşe geçen altın fiyatları, bu hafta yeniden yukarı yönlü seyrediyor. Uzmanlardan altın alımları konusunda dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Güncel altın fiyatları ve uzman yorumlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? Altın alınır mı, satılır mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın alacaklar dikkat! Alımların devam etmesi halinde... 18 Haziran gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı rakamlar:

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Altın alacaklar dikkat! Alımların devam etmesi halinde... 18 Haziran gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol'a göre, ons altın direnç noktalarını aşamıyor. Küresel risk iştahındaki toparlanma ons altının daha fazla destek bulmasını zorlaştıran bir tablo yaratsa da 1730 doların üzeri test edilmeye devam ediyor. Özellikle korona virüs vaka sayılarında yaşanan artış ve dolar endeksinin göreceli olarak güç kaybetmiş olması yukarı yönlü denemelerin sürmesini sağlayan başlıca faktörler olarak çalışıyor. Teknik açıdan ise görünüm çok fazla değişmiş değil. Öyle ki geçtiğimiz haftadan bu yana 1745 doların aşılamıyor oluşu bu seviyeyi önemli bir dirence dönüştürmüş durumda. Dolayısıyla anlamlı şekilde momentum kazanımından bahsedebilmek için 1745 doların üzerinde taban oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. 1720 doların altı ise daha fazla güç kaybını tetikleyebilir.

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Altın alacaklar dikkat! Alımların devam etmesi halinde... 18 Haziran gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

"ALIMLARIN DEVAM ETMESİ HALİNDE.."

Şeker Yatırım'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Günü artıda tamamlayan sarı metalde alımların devam etmesi halinde 1738 seviyesine doğru yükselişler gözlenebilir. Buranın yukarı yönlü kırılması durumunda ise 1742 ikinci direnç noktası olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü fiyatlamalarda 1720 ve 1710 destek noktalarına kadar geri çekilmeler görülebilir."

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Altın alacaklar dikkat! Alımların devam etmesi halinde... 18 Haziran gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

ALTININ KİLOGRAMI 379 BİN 700 LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi.