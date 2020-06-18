Altın alacaklar dikkat! Alımların devam etmesi halinde... 18 Haziran gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol'a göre, ons altın direnç noktalarını aşamıyor. Küresel risk iştahındaki toparlanma ons altının daha fazla destek bulmasını zorlaştıran bir tablo yaratsa da 1730 doların üzeri test edilmeye devam ediyor. Özellikle korona virüs vaka sayılarında yaşanan artış ve dolar endeksinin göreceli olarak güç kaybetmiş olması yukarı yönlü denemelerin sürmesini sağlayan başlıca faktörler olarak çalışıyor. Teknik açıdan ise görünüm çok fazla değişmiş değil. Öyle ki geçtiğimiz haftadan bu yana 1745 doların aşılamıyor oluşu bu seviyeyi önemli bir dirence dönüştürmüş durumda. Dolayısıyla anlamlı şekilde momentum kazanımından bahsedebilmek için 1745 doların üzerinde taban oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. 1720 doların altı ise daha fazla güç kaybını tetikleyebilir.