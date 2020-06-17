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Haberler Galeri BİM aktüel 19 Haziran 2020 kataloğu: Çay makinesi, kızartma tenceresi dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri

BİM aktüel 19 Haziran 2020 kataloğu: Çay makinesi, kızartma tenceresi dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri

BİM 19 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Cuma günü indirimlerini heyecanla bekleyen BİM müşterileri güncel katalog bilgilerini araştırmaya başladılar. BİM marketlerin 19 Haziran kataloğunda birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. Çay makinesi, kızartma tenceresi, çiğ köfte tepsisi, desenli su bardağı gibi birçok ürün cuma günü satışa çıkacak. Peki, BİM'de cuma günü indirimleri neler? BİM müşterilerini hangi ürünler bekliyor? İşte BİM 19 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 17.06.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 16:35
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BİM aktüel 19 Haziran 2020 kataloğu: Çay makinesi, kızartma tenceresi dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri

BİM aktüel 19 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin cuma günü indirimleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Teknolojiden züccaciyeye, oyuncak çeşitlerinden tekstil ürünlerine birbirinden farklı ürünler satışa çıkıyor. BİM marketlerin cuma günü indirimlerini merak edenler için güncel kampanyaları sayfamızda derledik. Peki, BİM'de 19 Haziran'da neler olacak? BİM'de cuma günü indirimleri neler? İşte BİM 19 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM aktüel 19 Haziran 2020 kataloğu: Çay makinesi, kızartma tenceresi dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri

Kumtel Cam Ankastre Set

• Cam Davlumbaz
• 60 cm cam davlumbaz
• Siyah cam
• Cam Ocak
• Gaz emniyetli
• Siyah cam gövde
• Cam Panel Fırın
• A+ Sınıfı Enerji
• 50 Litre fırın kapasitesi

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BİM aktüel 19 Haziran 2020 kataloğu: Çay makinesi, kızartma tenceresi dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri

Çay Makinesi

• 0,9 lt çay demliği
• 1,8 lt su ısıtma kapasitesi

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BİM aktüel 19 Haziran 2020 kataloğu: Çay makinesi, kızartma tenceresi dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri

Chef's
Granit Efektli Tava

• Çizilme ve aşınmaya karşı direnci artırılmış yanmaz yapışmaz granit efektli iç kaplama

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BİM aktüel 19 Haziran 2020 kataloğu: Çay makinesi, kızartma tenceresi dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri

Chefs
Kızartma Tenceresi

• Çizilme ve aşınmaya karşı direnci artırılmış yanmaz yapışmaz iç kaplama