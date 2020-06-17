BİM aktüel 19 Haziran 2020 kataloğu: Çay makinesi, kızartma tenceresi dikkat çekiyor! İşte BİM cuma indirimleri

BİM 19 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Cuma günü indirimlerini heyecanla bekleyen BİM müşterileri güncel katalog bilgilerini araştırmaya başladılar. BİM marketlerin 19 Haziran kataloğunda birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. Çay makinesi, kızartma tenceresi, çiğ köfte tepsisi, desenli su bardağı gibi birçok ürün cuma günü satışa çıkacak. Peki, BİM'de cuma günü indirimleri neler? BİM müşterilerini hangi ürünler bekliyor? İşte BİM 19 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 17.06.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 16:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL