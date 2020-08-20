Emekli maaşlarında 317 TL artış! SSK-SGK ve Bağkur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

SSK-SGK ve Bağkur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak? Temmuz'da emekli maaşlarına yansıyan yüzde 5.75 artış SSK ve Bağkur'lu gelirlerine yansırken, yeni artış beklentisi 4.79 olarak tahmin ediliyor. Eğer tahminler tutarsa emekli vatandaşlar maaşlarına 317 TL yansıma olacak. Peki, SSK-SGK ve Bağkur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...