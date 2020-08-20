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Haberler Galeri Emekli maaşlarında 317 TL artış! SSK-SGK ve Bağkur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekli maaşlarında 317 TL artış! SSK-SGK ve Bağkur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

SSK-SGK ve Bağkur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak? Temmuz'da emekli maaşlarına yansıyan yüzde 5.75 artış SSK ve Bağkur'lu gelirlerine yansırken, yeni artış beklentisi 4.79 olarak tahmin ediliyor. Eğer tahminler tutarsa emekli vatandaşlar maaşlarına 317 TL yansıma olacak. Peki, SSK-SGK ve Bağkur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 20.08.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 16:37
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Emekli maaşlarında 317 TL artış! SSK-SGK ve Bağkur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

SSK-SGK ve Bağkur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2020 Temmuz'da gelirleri yüzde 5.75 artan emeklilerin yeni yıl anketlerine göre tahmini 4.79 olarak tahmin ediliyor. Eğer beklentiler doğru çıkarsa emekli maaşlarında 317 TL artış olacak. Peki, maaşlarda yapılacak artışla birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaşlarında 317 TL artış! SSK-SGK ve Bağkur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

2020'de pek çok kazanım elde eden emekliler, 2021'i de merakla bekliyor. Yeni yılda 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak emekliler, Ocak artışını gösterecek enflasyon verilerini de yakından izliyor. Temmuz'da gelirleri yüzde 5.75 artan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, Ocak'ta da 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.

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Emekli maaşlarında 317 TL artış! SSK-SGK ve Bağkur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketi, ipuçlarını verdi. 2020 enflasyon tahmini ankette yüzde 10.82 çıktı. Buna göre, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranı yüzde 4.79 olarak gerçekleşecek.

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Emekli maaşlarında 317 TL artış! SSK-SGK ve Bağkur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

Bu tahmin gerçekleşirse gelirlerde 317 liraya varan artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en yüksek emekli aylığı 6 bin 630 liradan 6 bin 947 liraya yükselecek.

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Emekli maaşlarında 317 TL artış! SSK-SGK ve Bağkur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

Zam, hem maaşlarda hem ek ödemelerde kendini gösterecek. Maaşın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödeme, yeni aylıklardan hesaplanacağı için artacak.