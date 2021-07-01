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Son dakika: ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlara ÖTV indirimi yapılacak mı? 2021 ÖTV matrahı değişecek mi?
Son dakika... ÖTV indirimi gelecek mi? Pandemi sonrası otomobil fiyatlarında sert yükseliş yaşanmıştı. Türkiye'de aşılama sürecinin hızlanması ve vaka sayısında görülen düşüş sonrası, sıfır ve ikinci el araç piyasasında hareketlilik yaşandı. Ancak araç fiyatlarındaki artışın devam etmesi nedeniyle gözler ÖTV indirimine çevrildi. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlara ÖTV indirimi yapılacak mı? 2021 ÖTV matrahı değişecek mi? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 01.07.2021 15:51Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 15:51