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Haberler Galeri Son dakika: ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlara ÖTV indirimi yapılacak mı? 2021 ÖTV matrahı değişecek mi?

Son dakika: ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlara ÖTV indirimi yapılacak mı? 2021 ÖTV matrahı değişecek mi?

Son dakika... ÖTV indirimi gelecek mi? Pandemi sonrası otomobil fiyatlarında sert yükseliş yaşanmıştı. Türkiye'de aşılama sürecinin hızlanması ve vaka sayısında görülen düşüş sonrası, sıfır ve ikinci el araç piyasasında hareketlilik yaşandı. Ancak araç fiyatlarındaki artışın devam etmesi nedeniyle gözler ÖTV indirimine çevrildi. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlara ÖTV indirimi yapılacak mı? 2021 ÖTV matrahı değişecek mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 01.07.2021 15:51 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 15:51
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Son dakika: ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlara ÖTV indirimi yapılacak mı? 2021 ÖTV matrahı değişecek mi?

Son dakika... ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında yaşanan artış sonrası otomobil piyasası durma noktasına gelmişti. Yılın ilk aylarında sıfır araçların yeniden gelmesi ile birlikte piyasada hareketlilik yaşandı. Aşılama süreci sonrası araç satışlarında düzelme olsa da fiyatlardaki artış devam ediyor. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlara ÖTV indirimi yapılacak mı? 2021 ÖTV matrahı değişecek mi? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlara ÖTV indirimi yapılacak mı? 2021 ÖTV matrahı değişecek mi?

Normalleşme sürecine geçilmesi, aşılanmanın artması, hem sıfır hem de ikinci el pazarında önemli bir düzelmeye sahne oldu ancak fiyatlar da artmaya devam ediyor. Bu durum da son dönemde yeni modellerden çok araçların fiyatlarının konuşmaların ana maddesi olmasını sağlıyor.

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Son dakika: ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlara ÖTV indirimi yapılacak mı? 2021 ÖTV matrahı değişecek mi?

Haziran'ın son aylarındaki rahatlama ve temmuz ayının gelişi ile birlikte talep yeniden yükselirken, dövizin yükselişi ile birlikte yüzde 50'lik ÖTV diliminde çok az sayıda otomobil kaldı.

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Son dakika: ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlara ÖTV indirimi yapılacak mı? 2021 ÖTV matrahı değişecek mi?

Hürriyet'in haberine göre, yerli üretim araçları teşvik etmek için düzenlenen matrah dilimlerinde yerli üretimlerin dahi bir kısmı yüksek dilimlerde kaldı. Bu konuya dur demek için ise sektör temsilcileri adımlarını hızlandırdı. Matrahta düzenleme talebi ile bakanlığın kapısını çaldı.

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Son dakika: ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlara ÖTV indirimi yapılacak mı? 2021 ÖTV matrahı değişecek mi?

ÖTV MATRAHI DEĞİŞECEK Mİ?

Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında ürettiği yeni modeli Bayon'un Çanakkale'de gerçekleştirilen test sürüşü organizasyonunda sorularımızı yanıtlayan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel modelin alt donanım paketlerini şu an için yüzde 50'lik dilimde tutabildiklerini vurgulayarak, "Ancak hem maliyetler hem de döviz kurunun değişkenliği ile fiyatlar artmaya devam ediyor. Matrah düzenlemesi şart. Biz de bu konuda görüşmelerimize devam ediyoruz. Özellikle ODD ve OSD üzerinden konunun sıkı takipçisiyiz. Çok kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.