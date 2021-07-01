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Haberler Galeri BDDK kredi kartı taksit sayısı kaç oldu? Mobilya, beyaz eşya, televizyon, taşıt, altın alımlarında kaç taksit olacak?

BDDK kredi kartı taksit sayısı kaç oldu? Mobilya, beyaz eşya, televizyon, taşıt, altın alımlarında kaç taksit olacak?

Kredi kartı taksit sayısı kaç oldu? BDDK tarafından yapılan son dakika açıklaması ile kredi kartı taksit sayısında düzenlemeye gidildiği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından kredi kartı taksit sayısı ile ilgili son gelişmeler araştırılmaya başlandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, BDDK kredi kartı taksit sayısı kaç oldu? Mobilya, beyaz eşya, televizyon, taşıt, altın alımlarında kaç taksit olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.07.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 10:50
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BDDK kredi kartı taksit sayısı kaç oldu? Mobilya, beyaz eşya, televizyon, taşıt, altın alımlarında kaç taksit olacak?

BDDK kredi kartı taksit sayısı ne kadar oldu? Kredi harcamalarında taksit sayılarına düzenleme geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamada, mobilya, beyaz eşya, televizyon, taşıt, altın alımlarında taksit sayısının değiştiği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar taksit sayılarını araştırmaya başladı. Peki, BDDK kredi kartı taksit sayısı kaç oldu? Mobilya, beyaz eşya, televizyon, taşıt, altın alımlarında kaç taksit olacak? İşte cevaplar...

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BDDK kredi kartı taksit sayısı kaç oldu? Mobilya, beyaz eşya, televizyon, taşıt, altın alımlarında kaç taksit olacak?

BDDK kredi kartı taksit sayılarıyla ilgili yeni düzenlemeye karar verdi. Mobilya, beyaz eşya, televizyon, taşıt ve altın alımlarında taksit sayısı değişti.

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BDDK kredi kartı taksit sayısı kaç oldu? Mobilya, beyaz eşya, televizyon, taşıt, altın alımlarında kaç taksit olacak?

MOBİLYA VE BEYAZ EŞYADA TAKSİT SAYISI NE KADAR?

Mobilya ve beyaz eşya alımında kredi kartına taksit sayısı 12 aydan 9 aya indi.

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BDDK kredi kartı taksit sayısı kaç oldu? Mobilya, beyaz eşya, televizyon, taşıt, altın alımlarında kaç taksit olacak?

TELEVİZYON TAKSİT SAYISI

Televizyon alımında fiyatı 5 bin TL ve üzerinde olanlar için taksit 4 ay oldu.

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BDDK kredi kartı taksit sayısı kaç oldu? Mobilya, beyaz eşya, televizyon, taşıt, altın alımlarında kaç taksit olacak?

TAŞIT ALIMLARINDA TAKSİT SAYISI

Fiyatı 120 bin TL ve altında olan taşıt alımında kredi vadesi 60 aydan 48 aya indi.

120 bin ile 300 bin TL arasındaki araçlarda kredi vadesi 48 aydan 36 aya indi.