BDDK kredi kartı taksit sayısı kaç oldu? Mobilya, beyaz eşya, televizyon, taşıt, altın alımlarında kaç taksit olacak?

Kredi kartı taksit sayısı kaç oldu? BDDK tarafından yapılan son dakika açıklaması ile kredi kartı taksit sayısında düzenlemeye gidildiği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından kredi kartı taksit sayısı ile ilgili son gelişmeler araştırılmaya başlandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, BDDK kredi kartı taksit sayısı kaç oldu? Mobilya, beyaz eşya, televizyon, taşıt, altın alımlarında kaç taksit olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 01.07.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 10:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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