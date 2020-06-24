Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte temmuz MTV ücretleri ödeme listesi

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri Temmuz ayı itibarıyla başlıyor. Tüm araç sahipleri bu ödemeleri yapması gerekiyor. Peki 2020 motorlu taşıtlar vergisi ne kadar oldu? Oto vergileri ne zaman yatıyor? Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi nereye yapılır? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 24.06.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 10:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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