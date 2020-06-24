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Haberler Galeri Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte temmuz MTV ücretleri ödeme listesi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte temmuz MTV ücretleri ödeme listesi

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri Temmuz ayı itibarıyla başlıyor. Tüm araç sahipleri bu ödemeleri yapması gerekiyor. Peki 2020 motorlu taşıtlar vergisi ne kadar oldu? Oto vergileri ne zaman yatıyor? Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi nereye yapılır? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 24.06.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 10:25
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte temmuz MTV ücretleri ödeme listesi

Türkiye'de otomobil sahibi olan herkesin yılda iki defa ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri başlıyor. İlk taksiti Ocak ayında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti Temmuz ayında ödenecek.

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte temmuz MTV ücretleri ödeme listesi

Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte temmuz MTV ücretleri ödeme listesi

İşte 2020 yılı Temmuz ayı MTV tutarları:Motorlu Taşıtlar Vergisi

İşte MTV tutarları(01/01/2018 öncesi tescil)

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

2020 Temmuz MTV'si: 482 lira

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte temmuz MTV ücretleri ödeme listesi

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

2020 Temmuz MTV'si: 839 lira

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte temmuz MTV ücretleri ödeme listesi

Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

2020 Temmuz MTV'si: 1473 lira