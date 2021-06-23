Son dakika: Onlarca memur alınacak! Devlet Personel Başkanlığı memur alımı ilanları güncellendi! İşte kadrolar...

Son dakika... Memur adayları için müjdeli haber geldi. Devlet Personel Başkanlığı tarafından her gün yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Haziran ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, devletin birçok kademesinde ihtiyaç duyulan kadrolar için ilanlar yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından hangi kadrolara memur alımı yapılacağı merak edilmeye başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. İşte 2021 DPB güncel memur alımı ilanları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 23.06.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 12:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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