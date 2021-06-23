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Haberler Galeri Son dakika: Onlarca memur alınacak! Devlet Personel Başkanlığı memur alımı ilanları güncellendi! İşte kadrolar...

Son dakika: Onlarca memur alınacak! Devlet Personel Başkanlığı memur alımı ilanları güncellendi! İşte kadrolar...

Son dakika... Memur adayları için müjdeli haber geldi. Devlet Personel Başkanlığı tarafından her gün yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Haziran ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, devletin birçok kademesinde ihtiyaç duyulan kadrolar için ilanlar yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından hangi kadrolara memur alımı yapılacağı merak edilmeye başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. İşte 2021 DPB güncel memur alımı ilanları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 12:07
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Son dakika: Onlarca memur alınacak! Devlet Personel Başkanlığı memur alımı ilanları güncellendi! İşte kadrolar...

Son dakika... Kamu personeli olarak görev almak isteyenler ile sözleşmeli personel ya da işçi ilanlarını yakından takip edenler için müjdeli haber geldi. Birçok kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyulan kadroları için personel alımı ilanları yayımlandı. Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayımlanan ilanların detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Onlarca memur alınacak! Devlet Personel Başkanlığı memur alımı ilanları güncellendi! İşte kadrolar...

HAZİRAN AYI MEMUR ALIMI İLANLARI

İşte Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan memur alımı ilanları:

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Son dakika: Onlarca memur alınacak! Devlet Personel Başkanlığı memur alımı ilanları güncellendi! İşte kadrolar...

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alıyor

AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Amasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Mersin Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak

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Son dakika: Onlarca memur alınacak! Devlet Personel Başkanlığı memur alımı ilanları güncellendi! İşte kadrolar...

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Çankaya Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alıyor

SABANCI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sabancı Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor

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Son dakika: Onlarca memur alınacak! Devlet Personel Başkanlığı memur alımı ilanları güncellendi! İşte kadrolar...

ADALET BAKANLIĞI
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 personel alacak

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor