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Milyonlarca memura müjdeli haber! Farklı ek iş ile para kazanmak mümkün! Ancak bu şartlara dikkat!

Ek iş ile para kazanmak isteyen memurlar için müjdeli haber geldi. Yasalara göre memurların ek iş yapmaları yasak olsa da bazı şartlara göre farklı işlerde çalışmak mümkün oluyor. Memurların bazı istisnalarda ek iş yapabileceği yasalara göre belli oldu. Yasalar çerçevesinde memurların nasıl ek gelir elde edebileceği konusunda merak edilenleri yazımızda ele aldık. Memur ek işte çalışabilir mi? Memu ek iş olarak ne yapabilir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Faruk Erdem
Giriş Tarihi: 23.06.2021 11:20
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Milyonlarca memura müjdeli haber! Farklı ek iş ile para kazanmak mümkün! Ancak bu şartlara dikkat!

Devlet dairelerinde çalışam milyonlarca kamu görevlisinin bir kısmı ek iş yapmak istiyor. Bu kapsamda internet üzerinde "Memurlar ek işte çalışabilir mi?" sorusuna yanıt aranıyor. Yasalara göre memurların ek işte çalışması yasak olsada, bazı istisnalarla memurların farklı işlerde çalışarak para kazanmaları mümkün... İşte memurların yapabileceği ek iş ile ilgili merak edilen her şey...

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Milyonlarca memura müjdeli haber! Farklı ek iş ile para kazanmak mümkün! Ancak bu şartlara dikkat!

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, bir okurun "Bir kamu kurumunda çalışıyorum. Bazı denemelerimi kitap haline getireceğim. Ayrıca bulunduğum şehirde bir yerel gazetede de zaman zaman köşe yazarlığı yapıyorum. Bunlar memuriyetime bir zarar verir mi? Bu yolla para kazanabilir miyim? (ismi saklı)" sorusuna şu yanıtı verdi:

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Milyonlarca memura müjdeli haber! Farklı ek iş ile para kazanmak mümkün! Ancak bu şartlara dikkat!

Türkiye'de devlet dairelerinde çalışan 3 milyondan fazla kamu görevlisinin bir kısmı ek iş yapıyor ya da yapmak istiyor. Bu konuda sınırlamalar olsa da memurların ek iş yapmaları mümkün. Memurların ve diğer görevlilerin başka işlerde de çalışmalarıyla ilgili olarak çerçeveyi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çiziyor.

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Milyonlarca memura müjdeli haber! Farklı ek iş ile para kazanmak mümkün! Ancak bu şartlara dikkat!

Kanundaki maddeye göre memurlar sosyal güvenlik anlaşması ile bir işyerinde çalışamıyor, ya da kendi adlarına yine sosyal güvenlik sistemine dahil olarak (Bağ-Kur) işyeri kuramıyor.

Ancak bu bağı kurmadan bazı faaliyetlerde bulunmaları mümkün oluyor. Okurumuzun sorduğu telif yoluyla para kazanma meselesine yasalar çerçevesinde bakalım.

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Milyonlarca memura müjdeli haber! Farklı ek iş ile para kazanmak mümkün! Ancak bu şartlara dikkat!

657'DE ÇERÇEVE BELLİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinde;

"Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar.