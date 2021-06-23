Milyonlarca memura müjdeli haber! Farklı ek iş ile para kazanmak mümkün! Ancak bu şartlara dikkat!

Kanundaki maddeye göre memurlar sosyal güvenlik anlaşması ile bir işyerinde çalışamıyor, ya da kendi adlarına yine sosyal güvenlik sistemine dahil olarak (Bağ-Kur) işyeri kuramıyor.

Ancak bu bağı kurmadan bazı faaliyetlerde bulunmaları mümkün oluyor. Okurumuzun sorduğu telif yoluyla para kazanma meselesine yasalar çerçevesinde bakalım.