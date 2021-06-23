23 Haziran 2021, Çarşamba
ANA SAYFA
Milyonlarca memura müjdeli haber! Farklı ek iş ile para kazanmak mümkün! Ancak bu şartlara dikkat!
Ek iş ile para kazanmak isteyen memurlar için müjdeli haber geldi. Yasalara göre memurların ek iş yapmaları yasak olsa da bazı şartlara göre farklı işlerde çalışmak mümkün oluyor. Memurların bazı istisnalarda ek iş yapabileceği yasalara göre belli oldu. Yasalar çerçevesinde memurların nasıl ek gelir elde edebileceği konusunda merak edilenleri yazımızda ele aldık. Memur ek işte çalışabilir mi? Memu ek iş olarak ne yapabilir? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Giriş Tarihi: 23.06.2021 11:20
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15