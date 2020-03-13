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Son dakika: Okullar tatil olunca çalışan anneler ne yapacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Çalışan anneler ne yapacak? Corona virüsü önlemleri kapsamında ilk, orta ve lise okullarında bir hafta tatil edildiği, sonrasında bir hafta uzaktan eğitim verileceği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından çalışan annelere izin verilip verilmeyeceği merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber'in sorularını yanıtladı. Peki, okullar tatil olunca çalışan anneler ne yapacak? Çalışan anneye tatil mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.03.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 13:27
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Son dakika: Okullar tatil olunca çalışan anneler ne yapacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Okullar tatil olunca çalışan anneler ne yapacak? Türkiye'de corona virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından önlemler arttırıldı. Okullar 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi, 23 Mart'tan sonra ise uzaktan eğitim uygulanacak. Bu gelişmelerin ardından çalışan anneler hakkında nasıl bir karar alınacağı merak edilmeye başlandı. Çalışan annelere izin verilip verilmeyeceği konusunda araştırmalar sürerken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, okullar tatil olunca çalışan anneler ne yapacak? Çalışan anneye tatil mi? İşte ayrıntılar...

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Son dakika: Okullar tatil olunca çalışan anneler ne yapacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

ÇALIŞAN ANNELER NE YAPACAK?

A Haber canlı yayınına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'çalışan anneler ne yapacak?' sorusuna şu yanıtı verdi:

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Son dakika: Okullar tatil olunca çalışan anneler ne yapacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

"Hane halkı araştırmasına göre 5-13 yaş arasındaki çalışan anne oranımız yüzde 27 civarında. Bu konuda biz bütün dünyada olduğu gibi küresel sorun konusunda velilerimizin de desteğini bekliyoruz. Eğer daha bir üst bir karar alma ihtiyacı olursa sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan çalışmalar neticesinde değerlendirilir."

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Son dakika: Okullar tatil olunca çalışan anneler ne yapacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

ÖNCE TATİL SONRA UZAKTAN

İlk, orta ve liseler 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi. Öğrenciler, 23 Mart'tan itibaren 1 hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edecek.

Üniversiteler, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edildi.

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Son dakika: Okullar tatil olunca çalışan anneler ne yapacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

ÖZEL KREŞLER TATİL EDİLDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlık tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin 16 Mart'tan itibaren tatil edildiğini duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında çalışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, "Bakanlığımız tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir." ifadelerini kullandı.