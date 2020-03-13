Son dakika: Okullar tatil olunca çalışan anneler ne yapacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

"Hane halkı araştırmasına göre 5-13 yaş arasındaki çalışan anne oranımız yüzde 27 civarında. Bu konuda biz bütün dünyada olduğu gibi küresel sorun konusunda velilerimizin de desteğini bekliyoruz. Eğer daha bir üst bir karar alma ihtiyacı olursa sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan çalışmalar neticesinde değerlendirilir."