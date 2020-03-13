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Son dakika: Okullar tatil olunca çalışan anneler ne yapacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
Çalışan anneler ne yapacak? Corona virüsü önlemleri kapsamında ilk, orta ve lise okullarında bir hafta tatil edildiği, sonrasında bir hafta uzaktan eğitim verileceği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından çalışan annelere izin verilip verilmeyeceği merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber'in sorularını yanıtladı. Peki, okullar tatil olunca çalışan anneler ne yapacak? Çalışan anneye tatil mi? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 13.03.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 13:27
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