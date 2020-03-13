Dolarda son dakika corona hareketliliği! 13 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

Dolar son dakika... Corona virüsüne ilişkin gelişmeler piyasalarda hareketliliğe neden oluyor. Dün yüzde 1,7 artışla 6,3168'den kapanan dolar/TL, bankalararası piyasanın açılışında 6,3050'den işlem gördü. Analistler, dolar/TL'de 6,33'ün direnç olarak öne çıktığını kaydetti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 13 Mart güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

Giriş Tarihi: 13.03.2020 12:23 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 12:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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