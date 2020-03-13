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Dolarda son dakika corona hareketliliği! 13 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

Dolar son dakika... Corona virüsüne ilişkin gelişmeler piyasalarda hareketliliğe neden oluyor. Dün yüzde 1,7 artışla 6,3168'den kapanan dolar/TL, bankalararası piyasanın açılışında 6,3050'den işlem gördü. Analistler, dolar/TL'de 6,33'ün direnç olarak öne çıktığını kaydetti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 13 Mart güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

Giriş Tarihi: 13.03.2020 12:23 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 12:40
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Dolarda son dakika corona hareketliliği! 13 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

Dolar son dakika... Tüm dünyada dalga dalga yayılan corona virüsü Türkiye sınırları içerisinde de tespit edildi. Corona virüsü endişeleriyle piyasalarda hareketlilik sürüyor. Çarşamba günü 6.20'nin altına inen dolar kuru dün gee 6.31'e çıktı. Güne 6,3050'den başlayan dolarda son durum nedir? Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 13 Mart güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

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Dolarda son dakika corona hareketliliği! 13 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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Dolarda son dakika corona hareketliliği! 13 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR

Küresel pay piyasaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle dün tarihi düşüşlerden birini gerçekleştirirken, merkez bankaları ekonomik aktiviteye desteklemek için birbiri ardına adımlar atıyor.

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Dolarda son dakika corona hareketliliği! 13 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

Çin'de Kovid-19 salgınından ölen ya da etkilenen insan sayısındaki artış hızı neredeyse dursa da salgın merkezinin Avrupa'ya kaydığı açıklamaları ve vaka sayısının Amerika ve Avrupa kıtasında hızlı bir şekilde artması, dün pay piyasalarında tarihi düşüşlerden birine neden oldu.

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Dolarda son dakika corona hareketliliği! 13 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

İtalya'da ticari faaliyetlerin durdurulmasının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Kovid-19 salgınının hızla yayılması nedeniyle nüfustan mümkün olduğunca sosyal temaslardan kaçınmasını istedi. Fransa'da ise salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e ve vaka sayısı 2 bin 876'ya yükseldi.