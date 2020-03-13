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Milyonlarca emekliye müjde! En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? 2020 Emekli promosyonu ne zaman yatar?

Bankaların promosyon ücretleri belli oldu. Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği banka promosyonunda SGK ile protokoller imzalandı. Ziraat Bankası'nın ardından özel bankalarda promosyon tutarlarını açıkladı. Türkiye İş Bankası, emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesinin yanı sıra ilave ayrıcalıklar da sunuyor. Peki, en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? 2020 emekli promosyonu ne zaman yatar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.03.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 15:59
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Milyonlarca emekliye müjde! En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? 2020 Emekli promosyonu ne zaman yatar?

Emekli banka promosyonu ne zaman yatar? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği banka promosyon ücretleri belli oldu. 2020 Mart ayı itibarıyla verilecek ikinci promosyon ücretleri için araştırmalar sürüyor. En yüksek promosyon veren bankaları araştıran vatandaşlar, ödemelerin ne zaman olacağını da sorguluyor. Uzmanlar, yüksek promosyon ücretlerine aldanmayıp bankaların şartlarını da iyice öğrenmelerini öneriyor. Peki, en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? 2020 Emekli promosyonu ne zaman yatar? İşte 2020 bankaların promosyon ücretleri...

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Milyonlarca emekliye müjde! En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? 2020 Emekli promosyonu ne zaman yatar?

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

SGK ile protokol imzalayan bankalar promosyon ücretlerini açıkladı. İşte 2020 promosyon ücretleri:

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Milyonlarca emekliye müjde! En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? 2020 Emekli promosyonu ne zaman yatar?

İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası, emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesinin yanı sıra ilave ayrıcalıklar da sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda emekli maaşını İş Bankası'ndan alan veya maaşını İş Bankası'na taşıyan tüm SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) ek koşul olmadan 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi alıyor.

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Milyonlarca emekliye müjde! En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? 2020 Emekli promosyonu ne zaman yatar?

Promosyon ödemesinin yanı sıra emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, ücretsiz EFT ve havale ayrıcalıklarına sahip oluyor, Maximum Kart'lar için kart aidatı ödemiyor.

İş Bankası'nın ülke genelindeki yaygın şube ve Bankamatik ağı ile fiziken her yerden ulaşılabilir olması, emeklilere büyük kolaylık sağlıyor. Emekliler aynı zamanda İşCep, Maximum Mobil gibi mobil bankacılık uygulamaları sayesinde ister evlerinden isterlerse diledikleri herhangi bir yerden, 7 gün 24 saat hizmet almanın rahatlığını yaşıyor.

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Milyonlarca emekliye müjde! En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? 2020 Emekli promosyonu ne zaman yatar?

2020-2023 dönemi için promosyon ödemeleri, 1 aya karşılık gelen gelir/aylık tutarı üzerinden ve ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının toplamı dikkate alınıp hesaplanarak 3 yıllığına peşin olarak verilen taahhütler için, 1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 750 TL, 1.500-2 bin 500 TL arası (2 bin 500 TL hariç) maaşlar için 875 TL, 2 bin 500 TL ve üzerinde maaşlar için 1.000 TL olacak şekilde yapılıyor.

Söz konusu promosyon ödemeleri; İş Bankası'nca en az bir kere emekli maaş ödemesi yapılmış olması ve 3 yıl süre ile emekli maaşını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri kaydıyla ilave bir ek koşul olmadan gerçekleştiriliyor.

Ayrıca, emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, Maximum Kart ve ek kartları için aidat ödemiyor, İşCep ve İnternet Şubesi'nden sınırsız havale ve aylık 3 adet ücretsiz EFT yapma ayrıcalığına sahip oluyor.