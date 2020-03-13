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Milyonlarca emekliye müjde! En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? 2020 Emekli promosyonu ne zaman yatar?
Bankaların promosyon ücretleri belli oldu. Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği banka promosyonunda SGK ile protokoller imzalandı. Ziraat Bankası'nın ardından özel bankalarda promosyon tutarlarını açıkladı. Türkiye İş Bankası, emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesinin yanı sıra ilave ayrıcalıklar da sunuyor. Peki, en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? 2020 emekli promosyonu ne zaman yatar? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.03.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 15:59
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