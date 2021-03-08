Son dakika: Nakdi ücret desteği ayın kaçında ödenecek? 2021 Şubat ayı ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak?

Nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son kez 17 Mart'a kadar uzatılan nakdi ücret desteğinin şubat ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, ödemelerin hesaplara yatıp yatmadığın konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Geçen hafta kısa çalışma ödeneği ödemelerinin yapılması ile birlikte gözler nakdi ücret desteğine çevrildi. Peki, nakdi ücret desteği ayın kaçında ödenecek? 2021 Şubat ayı ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 08.03.2021 15:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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