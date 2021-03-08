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08 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Nakdi ücret desteği ayın kaçında ödenecek? 2021 Şubat ayı ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Son dakika: Nakdi ücret desteği ayın kaçında ödenecek? 2021 Şubat ayı ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son kez 17 Mart'a kadar uzatılan nakdi ücret desteğinin şubat ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, ödemelerin hesaplara yatıp yatmadığın konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Geçen hafta kısa çalışma ödeneği ödemelerinin yapılması ile birlikte gözler nakdi ücret desteğine çevrildi. Peki, nakdi ücret desteği ayın kaçında ödenecek? 2021 Şubat ayı ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 08.03.2021 15:45
Ücretsiz izin maaşı olarak da bilinen nakdi ücret desteğinin şubat ayı ödemeleri için bekleyiş devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen nakdi ücret desteği ile ilgili bekleyişte olan vatandaşlar, konu hakkında gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, nakdi ücret desteği ayın kaçında ödenecek? 2021 Şubat ayı ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ŞUBAT AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Bu destekten faydalanan vatandaşlar şubat ayı ödeme takvimini araştırıyor. Hemen şunu belirtelim ki, 2021 Şubat ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin tarihi henüz belli olmadı. Ödeme takvimi henüz durulmasa da, bir önceki ödemelere baktığımızda bu hafta içerisinde ödemelerin başlaması düşünülüyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
"Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi. KARAR RESMİ GAZETE'DE
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.