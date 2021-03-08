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08 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Halkbank'tan 0 faizli ve uygun maliyetli kredi! 100.000 TL destek verilecek! İşte başvuru şartları ve tüm detaylar Halkbank'tan 0 faizli ve uygun maliyetli kredi! 100.000 TL destek verilecek! İşte başvuru şartları ve tüm detaylar Koronavirüs salgını döneminde uygun faizli kredi kampanyalarıyla milyonların cebini rahatlatan Halkbank, kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için 0 faizli ve uygun maliyetli kredi imkanı sunduklarını açıkladı. 100 bin liraya kadar verilecek finansal destek ile ilgili detaylar araştırılıyor. Halkbank kadın girişimcilere yönelik verillen destek kredisinin detaylarını duyurdu. Peki, söz konusu krediye başvuru şartları nedir? Kimler başvurabilir? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 08.03.2021 15:22 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 15:22
Halkbank kadın girişimcilere yönelik desteklerine devam ediyor. Girişimci kadınlara yönelik 100 bin liraya kadar finansal destek veren Halkbank, söz konusu destek kredisine ilişkin başvuru şartlarını duyurdu. Geçtiğimiz sene bir kısmı sıfır faizli ve uygun maliyetli kredi kullanımı gerçekleştirildi. Halkbank'ın kadın girişimciler için duyurduğu destek kampanyasının detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, başvuru şartları nedir? Kimler destekten faydalanabilir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KADIN GİRİŞİMCİ KREDİSİ NEDİR?
Kadın Girişimci Kredisi, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hayata geçirildi. Halkbank tarafından kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve iş fikirlerinin filizlenmesine imkan tanımak amacıyla 100 bin liraya kadar finansal destek sunulacak.
KADIN GİRİŞİMCİ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan,
"Kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve iş fikirlerinin filizlenmesine imkan tanımak amacıyla 100 bin liraya kadar finansal destek sunacağız." dedi.
Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen, "Üreten Kadınlar Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, Dünya Kadınlar Günü'nün kendileri için ayrı bir anlamı olduğunu belirterek, "23 bin 500 kişilik büyük Halkbank ailesinin yüzde 47'si kadın çalışanlarımızdan oluşuyor. Yönetim kurulumuz ve çeşitli yönetici pozisyonlarda da olmak üzere hemen hemen her kademede kadın çalışanlarımız mevcut. Tüm süreçlerimizde kadınlarımızın mutlaka emeği, kararı veya katkısı vardır." ifadelerini kullandı.
Tüm kadınların bugünlerde her zamankinden farklı zorluklarla dolu bir dönem geçirdiğini ifade eden Arslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, herkesin hayat dinamiklerini değiştirirken, kadınların daha fazla yük üstlenmek zorunda kaldığını dile getirdi.
Arslan, ev ve işteki rollerin farklılaştığına, yeni normallerin ortaya çıktığına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Sağlık ekseninde biçimlenen bu yeni normallere alışmaktaki en önemli dayanağımız yine kadınlar oldu. Ama kadınlar için bu sürecin kolay geçmediğinin farkındayız. Böyle zamanlarda yanlarında olmanın, cesaretlendiren gerçek yaşam deneyimleriyle moral vermenin doğru olacağını düşünüyorum. Hep söylediğimiz gibi biz 'Önce Halk, Sonra Bankayız'. Bu anlayışımızı, kadınların ekonomik hayata dahil olması noktasında da sürdürüyoruz. Finansman olanaklarına erişmek için imkanlar oluşturmaya ve girişimleri desteklemeye önem veriyoruz. Bu amaçla dönem dönem özel ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. İlk defa işini kuracak ya da halihazırda işini kurmuş olan kadınlarımıza yönelik 'Kadın Girişimci Kredisi' ürünümüzü, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hayata geçiriyoruz. Kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve iş fikirlerinin filizlenmesine imkan tanımak amacıyla 100 bin liraya kadar finansal destek sunacağız."