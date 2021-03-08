%18 faiz! Bankada parası olanlar dikkat! 100.000 TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? İşte en yüksek faiz veren bankalar

Bankada parası olanları yakından ilgilendiren faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Merkez Bankası'nın sıkı para politakısını sürdürmesi ile birlikte bankaların mevduat faizlerinde de hareketlilik sürüyor. Merkez Bankası faizi yüzde 17 seviyesine yükseltirken, bankaların mevduat faizlerinde de değişiklik yaşandı. Bu gelişmelerin ardından "En yüksek faiz veren bankalar" konusunda araştırmalar başladı. Son açıklamalara göre, en yüksek faizi %18 ile Fibabanka ve INK Bank veriyor. En düşük faizi ise %10.90 ile Türkiye İş Bankası veriyor.

Giriş Tarihi: 08.03.2021 17:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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