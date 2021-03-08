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Haberler Galeri %18 faiz! Bankada parası olanlar dikkat! 100.000 TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? İşte en yüksek faiz veren bankalar

%18 faiz! Bankada parası olanlar dikkat! 100.000 TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? İşte en yüksek faiz veren bankalar

Bankada parası olanları yakından ilgilendiren faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Merkez Bankası'nın sıkı para politakısını sürdürmesi ile birlikte bankaların mevduat faizlerinde de hareketlilik sürüyor. Merkez Bankası faizi yüzde 17 seviyesine yükseltirken, bankaların mevduat faizlerinde de değişiklik yaşandı. Bu gelişmelerin ardından "En yüksek faiz veren bankalar" konusunda araştırmalar başladı. Son açıklamalara göre, en yüksek faizi %18 ile Fibabanka ve INK Bank veriyor. En düşük faizi ise %10.90 ile Türkiye İş Bankası veriyor.

Giriş Tarihi: 08.03.2021 17:35
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%18 faiz! Bankada parası olanlar dikkat! 100.000 TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? İşte en yüksek faiz veren bankalar

En yüksek faiz veren bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 1,8, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 büyüme kaydetti. Merkez Bankası'nın attığı adımlar da etkili olmaya başladı. Bankaya para yatırarak birikim yapmak isteyen vatandaşlar, bankaların mevduat faiz oranlarını merak ediyor. Peki, en yüksek faiz veren bankalar hangileri? İşte banka banka mevduat faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%18 faiz! Bankada parası olanlar dikkat! 100.000 TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? İşte en yüksek faiz veren bankalar

EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

100.000 TL 32 günlük mevduat faizine göre hesaplandığında bankaların 1 aylık getirisi şu şekilde:

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%18 faiz! Bankada parası olanlar dikkat! 100.000 TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? İşte en yüksek faiz veren bankalar

FİBABANKA

Faiz: 18
Örnek mevduat: 100.000 TL
Faizli anapara: 101.510 TL

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%18 faiz! Bankada parası olanlar dikkat! 100.000 TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? İşte en yüksek faiz veren bankalar

ING BANK

Faiz: 18
Örnek mevduat: 100.000 TL
Faizli anapara: 101.510 TL

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%18 faiz! Bankada parası olanlar dikkat! 100.000 TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? İşte en yüksek faiz veren bankalar

ODEABANK

Faiz: 17,75
Örnek mevduat: 100.000 TL
Faizli anapara: 101.488 TL

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