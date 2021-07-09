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Haberler Galeri Son dakika: Nakdi ücet desteği bitti mi, uzatıldı mı? 2021 Haziran ayı nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman verilecek?

Son dakika: Nakdi ücet desteği bitti mi, uzatıldı mı? 2021 Haziran ayı nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman verilecek?

Nakdi ücret desteği hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası, şartları kolaylaştırılan kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşından faydalanamayanlar için nakdi ücret desteği verilmeye başlanmıştı. Haziran ayına ilişkin ödemeler beklenirken, gözler nakdi ücret desteğinin devam edip etmeyeceğine çevrildi. Peki, nakdi ücet desteği bitti mi, uzatıldı mı? 2021 Haziran ayı nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman verilecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.07.2021 10:53
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Son dakika: Nakdi ücet desteği bitti mi, uzatıldı mı? 2021 Haziran ayı nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman verilecek?

Son dakika... Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Haziran ayı ödemeleri ne zaman yapılacak? Kovid-19 salgının olumsuz etkilerine karşı istihdamı korumak için geçen yıl martta başlatılan kısa çalışma ödeneği sona erdi. Kısa çalışma ödeneğinin bitmesi ile birlikte gözler nakdi ücret desteğine çevrildi. Peki, nakdi ücet desteği bitti mi, uzatıldı mı? 2021 Haziran ayı nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman verilecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Nakdi ücet desteği bitti mi, uzatıldı mı? 2021 Haziran ayı nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman verilecek?

HAZİRAN AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Temmuz'da yani bugün hesaplara yatacak.

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemeleri PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.

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Son dakika: Nakdi ücet desteği bitti mi, uzatıldı mı? 2021 Haziran ayı nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman verilecek?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BİTTİ Mİ, UZATILDI MI?

Kısa çalışma ödeneğiyle, ücretsiz izne çıkartılıp kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara verilen nakdi ücret desteği ile fesih kısıtı (işten çıkarma yasağı) uygulamaları da sona erdi.

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Son dakika: Nakdi ücet desteği bitti mi, uzatıldı mı? 2021 Haziran ayı nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman verilecek?

Salgın sürecinde daha çok işletmenin başvurabilmesi ve daha çok çalışanın yararlanabilmesi için şartları esnetilen kısa çalışma ödeneğinden, Mart 2020-Mayıs 2021 döneminde 506 bin 611 firmadaki 3 milyon 772 bin 552 çalışan yararlandı.

Bu dönemi kapsayan 15 ayda, 3 milyon 772 bin 552 kişi için toplam 35 milyar 221 milyon 768 bin 886 lira ödeme yapıldı.

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Son dakika: Nakdi ücet desteği bitti mi, uzatıldı mı? 2021 Haziran ayı nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman verilecek?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ HAKKINDA

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.