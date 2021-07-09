HaberlerGaleriSon dakika: Nakdi ücet desteği bitti mi, uzatıldı mı? 2021 Haziran ayı nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman verilecek?
Son dakika: Nakdi ücet desteği bitti mi, uzatıldı mı? 2021 Haziran ayı nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman verilecek?
Nakdi ücret desteği hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası, şartları kolaylaştırılan kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşından faydalanamayanlar için nakdi ücret desteği verilmeye başlanmıştı. Haziran ayına ilişkin ödemeler beklenirken, gözler nakdi ücret desteğinin devam edip etmeyeceğine çevrildi. Peki, nakdi ücet desteği bitti mi, uzatıldı mı? 2021 Haziran ayı nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman verilecek? İşte cevaplar...