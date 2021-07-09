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Faizsiz 3 yıl geri ödemesiz teminatsız kredi! Son tarih açıklandı! Başvuru yapmak oldukça kolay

Salgından olumsuz etkilenen mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik destek paketi sunulmuştu. Destek programı için ilk başvurular 3-21 Mayıs'ta, ikinci başvurular ise 21 Haziran-9 Temmuz'da alınmıştı. Bugün sona ermesi beklenen başvuru süresinin uzatıldığı açıklandı. Kredi paketinde, mikro ölçekli işletmelere 3 ay boyunca 30.000 TL, küçük işletmelere de yine 3 ay boyunca 75.000 TL'ye kadar destek verilecek. Başvuru yapmak ise oldukça kolay! Başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda bulabilirsiniz... İşte yapmanız gerekenler...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 09.07.2021 11:59
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Faizsiz 3 yıl geri ödemesiz teminatsız kredi! Son tarih açıklandı! Başvuru yapmak oldukça kolay

Faizsiz 3 yıl geri ödemesiz kredi desteği sürüyor. Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnafa yönelik birçok destek paketi hayata geçirildi. Mikro ölçekli işletmelere 30.000, küçük işletmelere ise tam 75.000 liralık üst limitli kredi için bugün sona ermesi beklenen başvuruların süresi uzatıldı. Kredi desteği ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, esnafa destek paketi başvuru nereden, nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Faizsiz 3 yıl geri ödemesiz teminatsız kredi! Son tarih açıklandı! Başvuru yapmak oldukça kolay

BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Destek paketinde ilk başvurular 3-21 Mayıs'ta alınmış, programın kapsamı genişletilerek programdan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren daha fazla işletmenin yararlanması amacıyla 21 Haziran-9 Temmuz döneminde ikinci başvuru açılmıştı. Bugün sona ermesi beklenen programda başvuru süresi 28 gün uzatıldı. Şartları taşıyan vatandaşlar, 6 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

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Faizsiz 3 yıl geri ödemesiz teminatsız kredi! Son tarih açıklandı! Başvuru yapmak oldukça kolay

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Esnafa kredi desteği için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Sonuçlar ise destek başvuruları tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Kredi desteği başvuruları 6 Ağustos'a kadar alınacak.

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Faizsiz 3 yıl geri ödemesiz teminatsız kredi! Son tarih açıklandı! Başvuru yapmak oldukça kolay

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması bağlamında vergi veya SGK borcu olan işletmeler, başvuru sırasında borçlarını erteleyeceklerine veya taksitlendireceklerine ilişkin beyanda bulunurlarsa programa başvuru yapabilecek. KOSGEB, destek ödemesi öncesinde borcunu kapatan, erteleyen veya taksitlendiren işletmelere bakarak destek ödemesi yapabilecek.

3-21 Mayıs'taki ilk dönemde başvurusu reddedilen işletmeler, koşulları karşılıyorsa başvuruda bulunabilecek.

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Faizsiz 3 yıl geri ödemesiz teminatsız kredi! Son tarih açıklandı! Başvuru yapmak oldukça kolay

3 YIL GERİ ÖDEME OLMAYACAK

Söz konusu destek paketine başvuru yaparak kredi alan işletmeler için geri ödeme süreci 2024'te başlayacak ve 2025'in sonuna kadar sürecek.

Geri ödeme, 4'er aylık 6 eşit taksitte yapılacak