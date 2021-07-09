Faizsiz 3 yıl geri ödemesiz teminatsız kredi! Son tarih açıklandı! Başvuru yapmak oldukça kolay

Salgından olumsuz etkilenen mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik destek paketi sunulmuştu. Destek programı için ilk başvurular 3-21 Mayıs'ta, ikinci başvurular ise 21 Haziran-9 Temmuz'da alınmıştı. Bugün sona ermesi beklenen başvuru süresinin uzatıldığı açıklandı. Kredi paketinde, mikro ölçekli işletmelere 3 ay boyunca 30.000 TL, küçük işletmelere de yine 3 ay boyunca 75.000 TL'ye kadar destek verilecek. Başvuru yapmak ise oldukça kolay! Başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda bulabilirsiniz... İşte yapmanız gerekenler...