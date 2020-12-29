Son dakika müjdesi: Zamlı memur maaşı belli oldu 2021! Öğretmen, polis, hemşire, bekçi güncel zamlı maaşı...

Yeni yıla sayılı günler kala emekli ve asgari ücret zammı sonrasında gözler memur maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Memurlara verilen maaş zammında sabit oran yansıtılırken, meslek kollarına göre artış farklı olarak yaşanmaktadır. Bilindiği üzere memur maaşlarına yapılan zam oranı enflasyon oranına göre belirleniyor. İşte, Öğretmen, polis, hemşire, bekçi güncel zamlı maaşı...