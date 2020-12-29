Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika müjdesi: Zamlı memur maaşı belli oldu 2021! Öğretmen, polis, hemşire, bekçi güncel zamlı maaşı... Son dakika müjdesi: Zamlı memur maaşı belli oldu 2021! Öğretmen, polis, hemşire, bekçi güncel zamlı maaşı...
Yeni yıla sayılı günler kala emekli ve asgari ücret zammı sonrasında gözler memur maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Memurlara verilen maaş zammında sabit oran yansıtılırken, meslek kollarına göre artış farklı olarak yaşanmaktadır. Bilindiği üzere memur maaşlarına yapılan zam oranı enflasyon oranına göre belirleniyor. İşte, Öğretmen, polis, hemşire, bekçi güncel zamlı maaşı...
Giriş Tarihi: 29.12.2020 22:12 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 22:21
Memur maaşlarına yapılacak zam oranı hakkında meraklı bekleyiş sürüyor. Bilindiği üzere memur maaşlarına enflasyon oranlarına göre zam yapılıyor. Temmuz ve Kasım ayları arasında enflasyon rakamı 7.02 olarak açıklanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı, aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Yeni yılda geçerli olacak zam oranı 4 Ocak tarihinde belli olacak. İşte, Öğretmen, polis, hemşire, bekçi güncel zamlı maaşı...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla beraber temmuz ayından bu yana 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek.
Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek zam oranı 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında olacak.
Memur ve memur emeklisi temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi de temmuz ayında ocak-haziran enflasyonuna göre yüzde 5.75 zamma hak kazandı.
Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Bu döneme ilişkin enflasyon farkı ocak ayında maaşa yansıtılacak.
Memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 de toplu sözleşme zammı ödenecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı da bu zamma eklenecek.
Kasım sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 14,03 olurken, temmuz-kasım arasında enflasyon yüzde 7 olarak gerçekleşti.