'DERSLERİME DAHA İYİ ÇALIŞMAK İSTİYORUM'

Hatalı basım paraların satıldığını haberlerde gördüğünü belirten Yasenur Durmaz, "Ortaokul ikinci sınıf öğrencisiyim. Online derslerimize başladık. Ancak masaüstü bilgisayarım çok yavaş. Laptopumun ekranı arızalandı. Bu ikisini değiştirmek istiyordum. Annem bana ekmek almak için 5 lira verdi. 5 liraya baktığımda yanlış basıldığını fark ettim. Daha önce bunu haberlerde görmüştüm. Ben de 5 lirayı sakladım. Daha sonra sosyal medya hesabım üzerinden 5 lirayı satışa çıkardım. Bin liraya bu parayı satmak istiyorum. İkinci el bir laptop alıp derslerime daha iyi çalışmak istiyorum. İnşallah birisi bu parayı benden alır. Bende yeni bir laptop sahibi olurum" dedi.