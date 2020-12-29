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Farkında olmadan zengin olabilirsiniz! 5-10-20-50-100 TL banknotlarda dikkat çeken detay! Cebinizdekini kontrol edin
ATM'den çekilen banknotlarda hatalar çıkabiliyor. Vatandaşlar bu hataların servet değerinde olabileceğinin farkında değiller. Cebinizde bulunan 5-10-20-50-100 TL banknotlarda bulunan ufak bir detay koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor. Hatalı basım banknotlar binlerce liraya alıcı bulabiliyor. Paranın sahte olup olmadığını bankalardan kontrol eden vatandaşlar, hatalı basım olduğunu öğrendikten sonra koleksiyonerler için satışa çıkarıyor. Paralarda yapılan ilginç basım hataları paranın değerini yüzlerce kez katlıyor.
Giriş Tarihi: 29.12.2020 21:20 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 21:25
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