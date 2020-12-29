Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 29 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu! ŞOK 29 Aralık aktüel ürünler kataloğu! Acele edin... 29 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu! ŞOK 29 Aralık aktüel ürünler kataloğu! Acele edin... ŞOK 29 Aralık 2020 Aktüel ürünleri bugün itibariyle satışa çıktı. ŞOK'da bu hafta yılbaşına özel birbirinden farklı ürünler raflardaki yerlerini alacak. ŞOK 29 Aralık kataloğunda indirimli ürünler fırsatlarıyla sizleri bekliyor... Giriş Tarihi: 29.12.2020 23:29 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 23:32
ŞOK aktüel ürünler katalog indirimleri bu hafta mağazalardaki yerini alıyor. Birçok market zincirinin her hafta birbirinden çeşitli ürünlerle müşterilerini kendi bünyesine çektiği katalogda yılbaşı fırsatları 23 Aralık'ta mağazalardaki yerini aldı. Peki, ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte 23 Aralık-29 Aralık 2020 ŞOK aktüel indirimleri…
GALERİ DEVAM EDİYOR 29 ARALIK ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 29 ARALIK ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 29 ARALIK ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 29 ARALIK ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!