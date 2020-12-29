29 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu! ŞOK 29 Aralık aktüel ürünler kataloğu! Acele edin...

ŞOK aktüel ürünler katalog indirimleri bu hafta mağazalardaki yerini alıyor. Birçok market zincirinin her hafta birbirinden çeşitli ürünlerle müşterilerini kendi bünyesine çektiği katalogda yılbaşı fırsatları 23 Aralık'ta mağazalardaki yerini aldı. Peki, ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte 23 Aralık-29 Aralık 2020 ŞOK aktüel indirimleri…