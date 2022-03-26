Son dakika muhtar maaşı açıklaması: Muhtar maaşı asgari ücret mi oldu? 2022 muhtar maaşı artacak mı, ne kadar olacak?

Muhtar maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Ocak ayında Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeni muhtar maaşlarını da duyurmuştu. Muhtar maaşlarının ne kadar olacağı merakla beklenirken, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş muhtar maaşları ile ilgili torba yasa teklifinin Meclis'e sunulacağını açıkladı. Peki, muhtar maaşı asgari ücret mi oldu? 2022 muhtar maaşı artacak mı, ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 26.03.2022 12:37 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 12:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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