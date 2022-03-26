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Haberler Galeri Son dakika muhtar maaşı açıklaması: Muhtar maaşı asgari ücret mi oldu? 2022 muhtar maaşı artacak mı, ne kadar olacak?

Son dakika muhtar maaşı açıklaması: Muhtar maaşı asgari ücret mi oldu? 2022 muhtar maaşı artacak mı, ne kadar olacak?

Muhtar maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Ocak ayında Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeni muhtar maaşlarını da duyurmuştu. Muhtar maaşlarının ne kadar olacağı merakla beklenirken, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş muhtar maaşları ile ilgili torba yasa teklifinin Meclis'e sunulacağını açıkladı. Peki, muhtar maaşı asgari ücret mi oldu? 2022 muhtar maaşı artacak mı, ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2022 12:37 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 12:39
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Son dakika muhtar maaşı açıklaması: Muhtar maaşı asgari ücret mi oldu? 2022 muhtar maaşı artacak mı, ne kadar olacak?

Son dakika... Muhtar maaşı ne kadar oldu? AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, muhtarların merakla araştırdığı yeni muhtar maaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ocak ayında açıkladığı muhtar maaşları ile ilgili detaylar belli oluyor. Peki, muhtar maaşı asgari ücret mi oldu? 2022 muhtar maaşı artacak mı, ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

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Son dakika muhtar maaşı açıklaması: Muhtar maaşı asgari ücret mi oldu? 2022 muhtar maaşı artacak mı, ne kadar olacak?

MUHTAR MAAŞI ASGARİ ÜCRET Mİ OLDU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, muhtar maaşlarının asgari ücret seviyesine çekileceğini müjdelemişti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 25 Mart Cuma günü yaptığı açıklamada, muhtar maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesini de içeren torba yasa teklifinin TBMM'ye sunulduğunu bildirdi. Yasa teklifinin kabul edilmesiyle muhtar maaşları 4.250 liraya yükselecek.

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Son dakika muhtar maaşı açıklaması: Muhtar maaşı asgari ücret mi oldu? 2022 muhtar maaşı artacak mı, ne kadar olacak?

AK PARTİ'DEN MUHTAR MAAŞI AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada, "Muhtar maaşlarını Asgari Ücret seviyesine çeken, Vergi Usul Kanunuyla kaçakçılık suçunun zincirleme suç kapsamına alınmasını da içeren Eminevim şirketleri mağdurlarını koruyacak düzenlemeleri de içeren torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na bugün (25 Mart'ta) sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika muhtar maaşı açıklaması: Muhtar maaşı asgari ücret mi oldu? 2022 muhtar maaşı artacak mı, ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, muhtarların yeni maaşını şu sözlerle açıklamıştı:

"Sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine, yani 4.250 liraya yükseltme kararı aldık"

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Son dakika muhtar maaşı açıklaması: Muhtar maaşı asgari ücret mi oldu? 2022 muhtar maaşı artacak mı, ne kadar olacak?

Muhtarlık Seçime katılmak ve oy vermek için:

1 – Türk olmak,

2 – Seçim başlamadan önce en aşağı altı aydanberi o mahallede oturmakda bulunmuş olmak,