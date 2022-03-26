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Akkuyu NGS'de çalışmalar devam ediyor! Öngörülen takvimde devreye alınması planlanıyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, "Önümüzde olan hedeflere mutlaka ulaşacağız ve santrali öngörülen takvim içerisinde devreye alacağız" dedi.

Giriş Tarihi: 26.03.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 10:43
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Akkuyu NGS’de çalışmalar devam ediyor! Öngörülen takvimde devreye alınması planlanıyor

Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması öngörülüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akkuyu NGS’de çalışmalar devam ediyor! Öngörülen takvimde devreye alınması planlanıyor

Her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi "III+" nesil 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

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Akkuyu NGS’de çalışmalar devam ediyor! Öngörülen takvimde devreye alınması planlanıyor

Sıfır emisyonla çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan, kesintisiz elektrik üretilebilecek santralin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün 20 yıl daha uzatılma opsiyonu bulunuyor.

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Akkuyu NGS’de çalışmalar devam ediyor! Öngörülen takvimde devreye alınması planlanıyor

"SANTRALDE YAKLAŞIK 20 BİN İŞÇİ VE UZMAN ÇALIŞIYOR"

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, gazetecilere, Akkuyu NGS sahasındaki çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

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Akkuyu NGS’de çalışmalar devam ediyor! Öngörülen takvimde devreye alınması planlanıyor

Projenin aktif bir şekilde ilerlediğini belirten Butckikh, "Akkuyu NGS sahası için şu anda dünyada en büyük nükleer santral inşaat sahası denilebilir. Santralde yaklaşık 20 bin işçi ve uzman çalışıyor. Öngörülen takvimlere göre planlandığı gibi ilerliyoruz." dedi.