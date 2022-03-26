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Akkuyu NGS'de çalışmalar devam ediyor! Öngörülen takvimde devreye alınması planlanıyor
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, "Önümüzde olan hedeflere mutlaka ulaşacağız ve santrali öngörülen takvim içerisinde devreye alacağız" dedi.
Giriş Tarihi: 26.03.2022 10:43Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 10:43