Faiz ve komisyon yok! 2 yıl geri ödemesiz 100.000 TL kredi için son günler! Destek ödemesi alma şartları ve başvuru ekranı

İki yıl geri ödemesiz, faizsiz ve komisyonsuz kredi için son günlere girildi. Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte zarar gören işletmelere destek için başlatılan faizsiz kredi destek ödemesi ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Yeni istihdam edilecek her bir personel için 100.000 TL, işletme sahibi kadın ise veya işletmenin %51 ve üstü hissesi tek başına bir kadın ortağa ait ise ya da işe alınan personel kadın ise geri ödemeli destek tutarı her bir personel için 110.000 TL olacak.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 26.03.2022 13:15 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 13:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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