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Haberler Galeri Faiz ve komisyon yok! 2 yıl geri ödemesiz 100.000 TL kredi için son günler! Destek ödemesi alma şartları ve başvuru ekranı

Faiz ve komisyon yok! 2 yıl geri ödemesiz 100.000 TL kredi için son günler! Destek ödemesi alma şartları ve başvuru ekranı

İki yıl geri ödemesiz, faizsiz ve komisyonsuz kredi için son günlere girildi. Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte zarar gören işletmelere destek için başlatılan faizsiz kredi destek ödemesi ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Yeni istihdam edilecek her bir personel için 100.000 TL, işletme sahibi kadın ise veya işletmenin %51 ve üstü hissesi tek başına bir kadın ortağa ait ise ya da işe alınan personel kadın ise geri ödemeli destek tutarı her bir personel için 110.000 TL olacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2022 13:15 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 13:15
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Faiz ve komisyon yok! 2 yıl geri ödemesiz 100.000 TL kredi için son günler! Destek ödemesi alma şartları ve başvuru ekranı

Faizsiz 100.000 TL kredi başvuruları sona eriyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte mikro küçük işletmelere yönelik destek programı açıklanmış ve iki yıl geri ödemesiz kredi kampanyası hayata geçirilmişti. KOSGEB tarafından verilen faizsiz kredi desteği ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Pandemiden zarar gören işletmelerin istihdamlarının korunması, gördükleri yan etkilerin azaltılması ve istihdam sayısının artırılması amacıyla uygulanan faizsiz destek kredisi ile ilgili tüm detaylar ahaber.com.tr'de...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Faiz ve komisyon yok! 2 yıl geri ödemesiz 100.000 TL kredi için son günler! Destek ödemesi alma şartları ve başvuru ekranı

FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

Pandemi döneminde zarar gören işletmelere destek için sunulan 100.000 TL faizsiz kredi destek başvuruları 31 Mart 2022 tarihinde sona erecek.

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Faiz ve komisyon yok! 2 yıl geri ödemesiz 100.000 TL kredi için son günler! Destek ödemesi alma şartları ve başvuru ekranı

DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki "E-Hizmetler" menüsünden "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu" alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecek. KOSGEB Veritabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler, önce kayıt ve güncelleme işlemini yapmalıdır.

Kısa sürede tamamlanacak değerlendirme ve geçici onay /kesin onay işlemlerinden sonra destek ödemeleri başlatılacak.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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Faiz ve komisyon yok! 2 yıl geri ödemesiz 100.000 TL kredi için son günler! Destek ödemesi alma şartları ve başvuru ekranı

DESTEK TUTARI NE KADAR?

Yeni istihdam edilecek her bir personel için 100.000 TL geri ödemeli destek verilecek. İşletme sahibi kadın ise veya işletmenin %51 ve üstü hissesi tek başına bir kadın ortağa ait ise ya da işe alınan personel kadın ise geri ödemeli destek tutarı her bir personel için 110.000 TL olacak.

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Faiz ve komisyon yok! 2 yıl geri ödemesiz 100.000 TL kredi için son günler! Destek ödemesi alma şartları ve başvuru ekranı

İşletme sahipliği veya kadın personel istihdamı ile ilgili ek ödeme sadece bu durumlardan biri için yapılacak. Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecek.