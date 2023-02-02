SON DAKİKA! Motorine indirim LPG'ye zam! 2 Şubat akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin, mazot, LPG fiyatı...

Motorin grubunda bugün gerçekleşen 1,02 TL indirimin ardından bir indirim haberi daha geldi. Motorine yeni indirim beklenirken, LPG'de ise zam uygulanacak. Araç sahipleri tarafından yakından takip edilen akaryakıt fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, motorine indirim LPG'ye zam ne kadar? Benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 2 Şubat akaryakıt fiyatları...