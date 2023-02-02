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Haberler Galeri SON DAKİKA! Motorine indirim LPG'ye zam! 2 Şubat akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin, mazot, LPG fiyatı...

SON DAKİKA! Motorine indirim LPG'ye zam! 2 Şubat akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin, mazot, LPG fiyatı...

Motorin grubunda bugün gerçekleşen 1,02 TL indirimin ardından bir indirim haberi daha geldi. Motorine yeni indirim beklenirken, LPG'de ise zam uygulanacak. Araç sahipleri tarafından yakından takip edilen akaryakıt fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, motorine indirim LPG'ye zam ne kadar? Benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 2 Şubat akaryakıt fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.02.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 10:18
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SON DAKİKA! Motorine indirim LPG’ye zam! 2 Şubat akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin, mazot, LPG fiyatı...

Motorine indirim LPG'ye zam! Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı Brent petrol fiyatında yaşanan gelişmeler doğrudan akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Benzin ve motorin fiyatlarında iniş-çıkış yaşanırken, sektör kaynaklarından aktarılan bilgide motorine bir indirim daha gerçekleşeceği, LPG'de ise zam beklendiği duyuruldu. Peki, motorine indirim LPG'ye zam ne kadar? Benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 2 Şubat akaryakıt fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA! Motorine indirim LPG’ye zam! 2 Şubat akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin, mazot, LPG fiyatı...

MOTORİNE İNDİRİM LPG'YE ZAM!

3 Şubat Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorine 65 kuruş indirim, LPG'ye ise 1.07 TL zam bekleniyor. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

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SON DAKİKA! Motorine indirim LPG’ye zam! 2 Şubat akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin, mazot, LPG fiyatı...

MOTORİNE 1,02 TL İNDİRİM GELDİ

Brent petrol fiyatındaki düşüş sonrası motorin grubunda 2 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere 1,02 TL indirim gerçekleşti. Son değişiklikler sonrası güncel akaryakıt fiyatları şöyle güncellendi:

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SON DAKİKA! Motorine indirim LPG’ye zam! 2 Şubat akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin, mazot, LPG fiyatı...

02 Şubat İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 21.13 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.48 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.89 TL

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SON DAKİKA! Motorine indirim LPG’ye zam! 2 Şubat akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin, mazot, LPG fiyatı...

02 Şubat Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 21.38 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.76 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.89 TL