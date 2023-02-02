02 Şubat 2023, Perşembe
Kısmi Emeklilikte değişiklik var mı? EYT BAŞVURU EKRANI açıldı mı: E-devlet EYT emeklilik başvuru şartları neler?
EYT başvuru sürecine dair detaylar araştırılmaya başlandı. Emeklilik için gün sayan milyonlarca kişi düzenlemenin kabul edilmesini bekliyor. 4 maddelik yasa tasarısıyla birlikte ilk etapta 2.2 milyon kişiye emeklilik hakkı doğacak. Peki EYT başvuru ekranı ne zaman açıklanacak? EYT başvuru şartları neler? Kısmi emeklilik şartlarında değişiklik var mı?
Giriş Tarihi: 02.02.2023 13:03
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