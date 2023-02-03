03 Şubat 2023, Cuma
10 sene sigortanız varsa 47,48,49,50,51 yaşında... 1800 GÜNLE EMEKLİLİK ŞARTLARI | Düşük primle nasıl emekli olunur?
Geçtiğimiz günlerde Meclis'e sunulan Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının ne zaman Meclis'ten geçeceği merak konusu oldu. EYT yasa teklifi hakkında AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. EYT prim gün sayısı sigorta giriş yılına göre değişkenlik gösteriyor. EYT ile birlikte malulen emeklilik için prim gün sayısı ve diğer detaylar merak ediliyor. 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim ödeme koşulu ile beraber erken emekli olabilmek için bazı şartlar bulunuyor. İşte, haberin detayları.
Giriş Tarihi: 03.02.2023 12:18
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