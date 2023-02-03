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Haberler Galeri 10 sene sigortanız varsa 47,48,49,50,51 yaşında... 1800 GÜNLE EMEKLİLİK ŞARTLARI | Düşük primle nasıl emekli olunur?

10 sene sigortanız varsa 47,48,49,50,51 yaşında... 1800 GÜNLE EMEKLİLİK ŞARTLARI | Düşük primle nasıl emekli olunur?

Geçtiğimiz günlerde Meclis'e sunulan Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının ne zaman Meclis'ten geçeceği merak konusu oldu. EYT yasa teklifi hakkında AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. EYT prim gün sayısı sigorta giriş yılına göre değişkenlik gösteriyor. EYT ile birlikte malulen emeklilik için prim gün sayısı ve diğer detaylar merak ediliyor. 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim ödeme koşulu ile beraber erken emekli olabilmek için bazı şartlar bulunuyor. İşte, haberin detayları.

Giriş Tarihi: 03.02.2023 12:18
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10 sene sigortanız varsa 47,48,49,50,51 yaşında... 1800 GÜNLE EMEKLİLİK ŞARTLARI | Düşük primle nasıl emekli olunur?

EYT haberleri son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için öncelikli olarak 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi şartı bulunuyor. Emeklilik tarihinin belirlenmesinde işe giriş tarihi de büyük rol oynuyor. EYT dışında erken emeklilik için bazı imkanlar sağlanıyor. Ülkemizde hem engelli hem de hastalık nedeniyle işgücü kaybına uğramış milyonlarca kişi var. Bu kişiler daha düşük primle emekli olma hakkına sahip oluyor. İşte 1800 günle emekli olabilmek için gereken tüm detaylar...

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10 sene sigortanız varsa 47,48,49,50,51 yaşında... 1800 GÜNLE EMEKLİLİK ŞARTLARI | Düşük primle nasıl emekli olunur?

1800 GÜNLE EMEKLİLİK...

Öncelikle SGK mevzuatında yer alan en mühim planlama çalışanların sağlıklarının korunması adına sağlanan erken emeklilik.Sosyal Güvenlik Kurumu çalışma hayatında belli bir vakit yer almış fakat daha sonra sağlık problemleri ile karşı karşıya kalmış olan kişilerin daha çok işlevini gerçekleştirmesine müsade etmiyor.

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10 sene sigortanız varsa 47,48,49,50,51 yaşında... 1800 GÜNLE EMEKLİLİK ŞARTLARI | Düşük primle nasıl emekli olunur?

Çalışanların sağlıklarının güvenliğini sağlamak bağlamında kurum malulen emeklilik sağlıyor. Malulen emeklilik çalışmaya başladıktan sonra meydana çıkan hastalıkların, vatandaşın çalışma gücünde kayba neden olduğu hallerde uygulanıyor.

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10 sene sigortanız varsa 47,48,49,50,51 yaşında... 1800 GÜNLE EMEKLİLİK ŞARTLARI | Düşük primle nasıl emekli olunur?

10 YIL YETERLİ OLUYOR

Malulen emeklilik düzenlemesinde 2022 senesinde prim ve gün koşulu aynı kalacak. Çalışma hayatında yer almış ve 1800 gün prim ödemiş ve 10 senelik hizmet sürecini tamamlamış olanlar sağlık bozukluğu yaşadıklarında erken emekli olabilecekler.

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10 sene sigortanız varsa 47,48,49,50,51 yaşında... 1800 GÜNLE EMEKLİLİK ŞARTLARI | Düşük primle nasıl emekli olunur?

MALULEN EMEKLİLİK HAKKI VERİLEN HASTALIKLAR

Kanser hastalıkları malulen emeklilik sağlıyor. Genel olarak Baş ve boyunun yumuşak dokusu, tükrük bezleri, mide, meme, sinir sistemi, lenfoma, lösemi, multipl myelom, böbrek, safra yolları, akciğer, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, pankreas, mesane, cilt, genital yollar, prostat, testis, penis,tiroid bezi, kanseri teşhisi eklenilen vatandaşlara malulen emeklilik hakkı sağlanır.