10 sene sigortanız varsa 47,48,49,50,51 yaşında... 1800 GÜNLE EMEKLİLİK ŞARTLARI | Düşük primle nasıl emekli olunur?

EYT haberleri son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için öncelikli olarak 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi şartı bulunuyor. Emeklilik tarihinin belirlenmesinde işe giriş tarihi de büyük rol oynuyor. EYT dışında erken emeklilik için bazı imkanlar sağlanıyor. Ülkemizde hem engelli hem de hastalık nedeniyle işgücü kaybına uğramış milyonlarca kişi var. Bu kişiler daha düşük primle emekli olma hakkına sahip oluyor. İşte 1800 günle emekli olabilmek için gereken tüm detaylar...