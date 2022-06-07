Son dakika: Motorin ve benzine zam var mı? 2022 benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel liste

Son dakika... Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı akaryakıt fiyatları dünya genelinde artarken, Türkiye'de de fiyatlarda yükseliş görüldü. Güncel akaryakıt fiyatlarını merak eden araç sahipleri, benzin ve motorine zam gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, motorin ve benzine zam var mı? 2022 benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...