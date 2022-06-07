07 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Motorin ve benzine zam var mı? 2022 benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel liste

Son dakika: Motorin ve benzine zam var mı? 2022 benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel liste

Son dakika... Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı akaryakıt fiyatları dünya genelinde artarken, Türkiye'de de fiyatlarda yükseliş görüldü. Güncel akaryakıt fiyatlarını merak eden araç sahipleri, benzin ve motorine zam gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, motorin ve benzine zam var mı? 2022 benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2022 14:54
  • 1
  • 13
Son dakika: Motorin ve benzine zam var mı? 2022 benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel liste

Motorin ve benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda güne 120,12 dolardan başladı. Küresel piyasalardaki talep artışı ve üretimin yetersiz kalacağı endişeleri brent petrol fiyatının yükselişinde etkili oldu. Bu gelişmelerler dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında artış yaşanıyor. Peki, motorin ve benzine zam var mı? 2022 benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Son dakika: Motorin ve benzine zam var mı? 2022 benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel liste

MOTORİN VE BENZİNE ZAM VAR MI?

8 Haziran Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorin grubunda 1 lira 93 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Benzin grubunda fiyat artışı beklenmiyor.

  • 3
  • 13
Son dakika: Motorin ve benzine zam var mı? 2022 benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel liste

7 Haziran İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 26.24 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 25.94 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.82 TL

  • 4
  • 13
Son dakika: Motorin ve benzine zam var mı? 2022 benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel liste

7 Haziran Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 26.33 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 26.03 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.85 TL

  • 5
  • 13
Son dakika: Motorin ve benzine zam var mı? 2022 benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Güncel liste

7 Haziran İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 26.35 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 26.04 TL

İzmir LPG litre fiyatı 11.55 TL